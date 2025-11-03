116 журналістів загинули з 24 лютого 2022 року, ще 27 медійників утримуються в полоні РФ.

Про це повідомило Міністерство культури та стратегічних комунікацій України 2 листопада, у День боротьби з безкарністю за злочини проти журналістів.

Дані Мінкульту свідчать, що з початку широкомасштабного російського вторгнення загинули 116 журналістів, з них 18 — під час виконання своїх професійних обов’язків. Окрім цього, як мінімум 26 цивільних журналістів і один військовослужбовець-медійник досі перебувають у полоні Росії.

Національний комітет України зі співпраці з Міжнародною програмою ЮНЕСКО засудив незаконні затримання, катування й убивства журналістів, дезінформаційні кампанії, а також випадки технологічно зумовленого гендерного насильства проти кореспондентів з України.

Комітет звернувся до міжнародної спільноти: хоче привернути увагу "до системних злочинів Росії проти українських медійників". Серед іншого закликає припинити переслідування журналістів і звільнити всіх полонених медійників; створити ефективний міжнародний механізм притягнення до відповідальності за злочини проти журналістів, а також засудити спроби "легітимізувати державну пропаганду під виглядом журналістики".

1 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію, яка закликає РФ негайно звільнити 26 українських журналістів, які перебувають у полоні.

У серпні 2025 року Інститут масової інформації повідомляв, що загалом за три з половиною роки повномасштабного вторгнення РФ скоїла 841 злочин проти журналістів та медіа в Україні.

24 серпня з російського полону повернувся журналіст інформаційної агенції УНІАН Дмитро Хилюк. Росіяни викрали його під час окупації села Козаровичі Вишгородського району Київської області на початку березня 2022 року.

Також з неволі звільнили журналіста Марка Каліуша, якого російські окупанти затримали 20 серпня 2023 року в Мелітополі. Його звинуватили в тероризмі, шпигунстві та співпраці з українськими спецслужбами.