Слуга Народу підтримала Тетяну Бережну на посаду міністерки культури
Слуга Народу підтримала Тетяну Бережну на посаду міністерки культури

Марія Патока
Дарина Коломієць
Тетяна Бережна
Тетяна Бережна. Inastagram/tetyana__b

Фракція "Слуга народу" проголосувала за Тетяну Бережну на посаду віцепремʼєр-міністерки з питань гуманітарної політики та міністерки культури. Зараз Тетяна Бережна має статус виконувачки обовʼязків міністерки культури.

Про це Суспільному повідомила нардепка Євгенія Кравчук.

Євгенія Кравчук зазначила, що посада віцепремʼєр-міністерки дасть можливість Тетяні Бережній вести політику не лише міністерства культури, а й усі гуманітарні питання, якими опікується уряд.

Народний депутат Микита Потураєв повідомив Суспільному, що кандидатуру Тетяни Бережної на посаду міністерки культури винесуть на голосування до зали Верховної Ради після затвердження в комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики, головою якого він є.

"Ніхто нікуди не поспішає. Фракція — от прямо зараз, а комітет по ній я тільки наступного тижня планую. І тоді вже на наступне пленарне засідання", — сказав Микита Потураєв.

Тетяна Бережна — юристка за освітою, адвокатка. З 2022 року працювала заступницею міністерки економіки Юлії Свириденко. Також Тетяна Бережна була генеральною комісаркою від України на ЕКСПО 2025 в Осаці, Японія. Була відповідальною за представлення України та реалізацію національного павільйону.

У Міністерстві економіки Бережна відповідала за політики у сфері праці та зайнятості, зокрема реформування трудової сфери, створення робочих місць, інтеграцію ветеранів в ринок праці.

