Китай почав купувати російську нафту, від якої відмовилася Індія — Bloomberg

Нафтопереробні заводи в Китаї збільшили закупівлі флагманської російської сирої нафти, скориставшись можливістю придбати вантажі зі знижкою, від яких відмовилася Індія, оскільки Вашингтон посилює торгівельні тарифи проти Нью-Делі.

Про це повідомляє Bloomberg.

Хоча Китай є найбільшим імпортером російської нафти, він переважно отримує постачання з Далекого Сходу країни. Однак, у серпні постачання нафти Urals, яка завантажується з портів Балтійського та Чорного морів, становили майже 75 тисяч барелів на день. Це майже вдвічі перевищує середній показник із початку року, який становив близько 40 тисяч барелів, згідно з даними Kpler. Натомість експорт до Індії цього місяця впав до не більше ніж 400 тисяч барелів на день, порівняно із середнім показником 1,18 мільйона.

Світовий ринок нафти зосереджений на змінах у глобальних потоках, оскільки президент США Дональд Трамп посилює дипломатичні зусилля, щоб спробувати припинити війну в Україні.

У рамках цих зусиль Вашингтон подвоїв мито на весь імпорт з Індії, щоб покарати країну за купівлю російської сирої нафти, хоча він ще не вжив аналогічних заходів проти Китаю на тлі торгівельного перемир'я з Пекіном. Азійські країни є основними покупцями російської нафти.

Як пише Bloomberg, різні підходи, які надали китайським нафтопереробним заводам можливість купувати, стали очевидні останніми днями. Минулої п'ятниці Трамп заявив, що утримається від підвищення тарифів на китайські товари через закупівлі країною російської нафти, посилаючись на прогрес у переговорах із президентом Росії Володимиром Путіним щодо припинення війни.

Тим часом торговий радник Білого дому Пітер Наварро назвав покупки Індією "глибоко руйнівними", водночас визнавши, що США не можуть продовжувати боротьбу з Китаєм, не завдаючи шкоди собі.

"Одне можна сказати напевно: Трамп не робитиме того, чого, як він знає, не може досягти. Тиском на Індію він, безумовно, досяг успіху і може вплинути, але тиснути на Китай? Напевно, ні", – сказав Мукеш Сахдев , керівник відділу товарних ринків Rystad Energy A/S.

За даними Kpler і Energy Aspects, нафтопереробні заводи в Китаї на цей момент, імовірно, закупили від 10 до 15 партій нафти марки Urals з постачанням у жовтні та листопаді, що перевищує їхній звичайний обсяг закупівель.

"Я не здивуюся, якщо найближчими днями китайці закуплять ще більше партій з постачанням у листопаді", - сказав Мую Сю, старший аналітик із сирої нафти в Kpler, якщо ціни на Urals залишаться привабливими.

За даними трейдерів, нещодавно цей сорт нафти пропонувався з премією в 1 долар за барель, порівняно з Dated Brent, і подальших знижок не спостерігалося у зв'язку з підвищеним інтересом з боку китайських нафтопереробних компаній.

Наразі, за даними Bloomberg, біля узбережжя Китаю очікують принаймні два танкери з нафтою марки Urals, кожен з яких має місткість 1 млн барелів, і найближчими тижнями очікують на прибуття ще кількох суден. Судна "Георгій Маслов" і "Зеніт" перебувають у режимі очікування неподалік Чжоушаня, де розташована база компанії Zhejiang Petroleum & Chemical Co.

Індійські переробники, як і раніше, залишаються осторонь, хоча вони отримують і розглядають пропозиції щодо Ural, повідомили трейдери.