Готовність США долучитись та координувати гарантії безпеки для України є позитивним сигналом для партнерів, які були готові надавати їх і раніше, а також для країн, які вагалися.

Про це президент Зеленський сказав на зустрічі з журналістами, передає кореспондентка Суспільного.

"Америки не було в гарантіях безпеки до нашої зустрічі у Вашингтоні (зустріч президента Зеленського та президента Трампа за участі європейських лідерів у Білому домі 18 серпня — ред.). Ми повинні це зрозуміти. А тепер ми почули про їхню готовність долучитися. Це дуже важливо для України і всієї Європи. [...] Бо без координації гарантій безпеки з боку США була і деяка невпевненість європейських колег. Наприклад, одна країна Європи каже: "Ми готові зробити ось це і це", а після цього йде "але", якщо буде, наприклад, присутність або координація США", — сказав президент.

За його словами, після сигналу з боку США Туреччина висловила готовність гарантувати безпеку в Чорному морі самостійно або в партнерстві з іншими країнами.

Під час зустрічі в Білому домі Трамп заявив, що, вважає, що очільник Кремля Путін погодиться з тим, що Україна повинна мати безпекові гарантії. Пізніше він уточнив, що американських військових в Україні не буде, але Вашингтон може надати авіапідтримку в межах мирної угоди. Пізніше прессекретарка Білого дому Левітт підтвердила, що авіапідтримка є "варіантом та можливістю".

США почали працювати з європейськими країнами та Україною щодо моделі гарантій безпеки, очікується, що її напрацюють впродовж 7-10 днів після зустрічі в Білому домі.

17 серпня спецпосланець Трампа Віткофф заявив, що Трамп і Путін домовилися про "надійні гарантії безпеки" для України, зокрема, про захист з боку США за аналогом пʼятої статті статуту НАТО, яка передбачає координацію та колективну реакцію союзників у разі нападу на одну з країн, втім — не обов’язково спільне використання збройних сил.