Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що переговори про завершення війни Росії проти України "надзвичайно складні".

Про це він заявив в інтерв’ю Лаурі Інгрехем на Fox News.

Венс наголосив, що переговори щодо припинення війни Росії в Україні зосереджені на гарантіях безпеки для України та території, яку Росія хоче контролювати, включно з українською територією, яку Росія не окупує.

"Є два серйозні питання: і, в певному сенсі, це дуже просте, але в певному сенсі, дуже складне. По-перше, Україна хоче знати, що вона не зазнає повторного вторгнення з боку Росії. Вона хоче знати, що матиме територіальну цілісність у майбутньому. Росіяни хочуть певні шматки території, більшість з яких вони окупували, але деякі вони не окупували", — сказав він.

Що відомо про зустріч Трампа та Зеленського 18 серпня

18 серпня відбувся саміт між президентом США Трампом та президентом України Зеленським. Український лідер назвав відкриту двосторонню зустріч "успішною". За його словами, це була найкраща їхня розмова. Він також наголосив, що "чутливі питання" щодо обміну територій можна обговорювати лише під час тристоронньої зустрічі за участі лідерів України, США та РФ.

Зеленський і Трамп обговорили гарантії безпеки для України й тристоронній формат переговорів з Путіним. Крім того, йшлося про ситуацію на полі бою та питання зброї. Український лідер зазначив, що фінансування переозброєння армії, зокрема у сфері протиповітряної оборони, стане ключовим елементом майбутніх гарантій безпеки.

Разом із Зеленським до Вашингтона прибули канцлер ФРН Фрідріх Мерц, італійська прем’єрка Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і генсек НАТО Марк Рютте. Вони приєдналися до переговорів в Овальному кабінеті.

Трамп заявив, що під час зустрічі з Зеленським та європейськими лідерами обговорили гарантії безпеки для України, які будуть надані партнерами у координації зі США.

Після переговорів президент США зателефонував очільнику Росії та заявив про підготовку зустрічі між Зеленським та Путіним. За його словами, після цього може бути тристороння зустріч за участі лідерів США, Росії та України.