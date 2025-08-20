Бессент: США продають зброю Європі для України із 10% націнкою

Міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що США продають зброю європейським країнам для України із 10% націнкою.

Про це Бессент сказав в інтерв’ю Fox News.

Він пояснив, що це може частково покривати витрати на військову допомогу. За словами Бессента, США очікують компенсувати вкладені кошти після завершення війни РФ в Україні завдяки економічному партнерству з Україною.

“Ми створили це економічне партнерство, яке, як тільки конфлікт зупиниться, може принести значну вигоду американським платникам податків. Ми зможемо повернути свої вкладення. Якщо в Україні все буде добре — буде добре й нам. Але для цього конфлікт має припинитися. Ми вже запускаємо окремі інвестиції. Президент Трамп діє з обережністю та уважністю”, — сказав Бессент.

Що відомо про зустріч Трампа та Зеленського 18 серпня

18 серпня відбувся саміт між президентом США Трампом та президентом України Зеленським. Український лідер назвав відкриту двосторонню зустріч "успішною". За його словами, це була найкраща їхня розмова. Він також наголосив, що "чутливі питання" щодо обміну територій можуть бути обговорені лише під час тристоронньої зустрічі за участі лідерів України, США та РФ.

Зеленський і Трамп обговорили гарантії безпеки для України й тристоронній формат переговорів з Путіним. Крім того, йшлося про ситуацію на полі бою та питання зброї. Український лідер зазначив, що фінансування переозброєння армії, зокрема у сфері протиповітряної оборони, стане ключовим елементом майбутніх гарантій безпеки.

Разом із Зеленським до Вашингтона прибули канцлер ФРН Фрідріх Мерц, італійська прем’єрка Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і генсек НАТО Марк Рютте. Вони приєдналися до переговорів в Овальному кабінеті.

Трамп заявив, що під час зустрічі з Зеленським та європейськими лідерами обговорили гарантії безпеки для України, які будуть надані партнерами у координації зі США.

Після переговорів президент США зателефонував очільнику Росії та заявив про підготовку зустрічі між Зеленським та Путіним. За його словами, після цього може бути тристороння зустріч за участі лідерів США, Росії та України.