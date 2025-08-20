Премʼєр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що його країна готова зробити внесок у гарантії безпеки для України після нещодавніх самітів у Вашингтоні, де президент США Дональд Трамп провів зустріч з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами.

Про це він сказав в інтервʼю Sveriges Radio ("Шведське радіо").

Крістерссон зазначив, що країни, які активно підтримують Україну економічно та військово, "твердо стоять на її боці саме зараз, коли це може бути перевірено в дійсно критичній ситуації".

Також він підкреслив, що шведська сторона могла б зробити свій внесок, надавши засоби повітряної розвідки та військово-морські ресурси.

Щодо можливого відправлення шведських військ в Україну, прем’єр зазначив, що поки "не було зроблено чіткої заяви щодо доцільності присутності шведських військ в Україні".

"Я не думаю, що мова йде про переміщення великої кількості військ з інших країн в Україну, а скоріше про те, щоби Україна сама могла брати відповідальність за свою країну настільки надійно, що Росія більше не спробує зробити це знову (напасти — ред.)", – сказав Крістерссон.

Що відомо про зустріч Трампа й Зеленського 18 серпня

18 серпня відбувся саміт між президентом США Трампом та президентом України Зеленським. Український лідер назвав відкриту двосторонню зустріч"успішною". За його словами, це була найкраща їхня розмова. Він також наголосив, що "чутливі питання" щодо обміну територій можуть бути обговорені лише під час тристоронньої зустрічі за участі лідерів України, США та РФ.

Зеленський і Трамп обговорили гарантії безпеки для України й тристоронній формат переговорів з Путіним. Крім того, йшлося про ситуацію на полі бою та питання зброї. Український лідер зазначив, що фінансування переозброєння армії, зокрема у сфері протиповітряної оборони, стане ключовим елементом майбутніх гарантій безпеки.

Разом із Зеленським до Вашингтона прибули канцлер ФРН Фрідріх Мерц, італійська прем’єрка Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і генсек НАТО Марк Рютте. Вони приєдналися до переговорів в Овальному кабінеті.

Трамп заявив, що під час зустрічі з Зеленським та європейськими лідерами обговорили гарантії безпеки для України, які будуть надані партнерами у координації зі США.

Після переговорів президент США зателефонував очільнику Росії та заявив про підготовку зустрічі між Зеленським та Путіним. За його словами, після цього може бути тристороння зустріч за участі лідерів США, Росії та України.