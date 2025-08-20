Президент США Дональд Трамп заявив, що американські війська не будуть розміщені на території України, однак Вашингтон може надати повітряну підтримку в межах потенційної мирної угоди для завершення війни.

Про це сказав Дональд Трамп в інтерв’ю програмі Fox News, пише Sky News

"Коли йдеться про безпеку, європейці готові поставити людей на землю. Ми готові допомогти їм у певних речах, особливо, ймовірно, з повітря", — сказав Трамп.

Він підкреслив, що «просто намагається зупинити вбивства людей».

Прессекретарка Білого дому Каролайн Левітт підтвердила, що авіапідтримка є "варіантом і можливістю", але конкретних деталей не надала. За її словами, США можуть допомогти в координації та надати інші гарантії безпеки союзникам, однак американських військових на українській землі не буде.

Тим часом триває підготовка до можливого саміту президента України Володимира Зеленського та очільника Кремля Володимира Путіна, пишу видання. За даними Sky News, зустріч може відбутися до кінця серпня. Розглядаються кілька міст — Женева, Відень, Рим, Будапешт та Доха. Найбільш імовірним майданчиком називають Женеву, яку підтримують союзники України.

Європейські партнери наполягають, щоб до переговорів були визначені гарантії безпеки для Києва. Опрацьовується угода, подібна до статті 5 НАТО, яка передбачала б зобов’язання союзників захищати Україну в разі нової агресії з боку Росії.

У США та Італії при цьому заявили, що не готові відправляти свої війська на українську територію. Водночас дипломати ЄС вважають, що нинішній момент є найкращим шансом зупинити війну, і допускають, що союзники можуть повернутися до Вашингтона на початку вересня для закріплення можливої угоди.

Що відомо про зустріч Трампа та Зеленського 18 серпня

18 серпня відбувся саміт між президентом США Трампом та президентом України Зеленським. Український лідер назвав відкриту двосторонню зустріч "успішною". За його словами, це була найкраща їхня розмова. Він також наголосив, що "чутливі питання" щодо обміну територій можуть бути обговорені лише під час тристоронньої зустрічі за участі лідерів України, США та РФ.

Зеленський і Трамп обговорили гарантії безпеки для України й тристоронній формат переговорів з Путіним. Крім того, йшлося про ситуацію на полі бою та питання зброї. Український лідер зазначив, що фінансування переозброєння армії, зокрема у сфері протиповітряної оборони, стане ключовим елементом майбутніх гарантій безпеки.

Разом із Зеленським до Вашингтона прибули канцлер ФРН Фрідріх Мерц, італійська прем’єрка Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і генсек НАТО Марк Рютте. Вони приєдналися до переговорів в Овальному кабінеті.

Трамп заявив, що під час зустрічі з Зеленським та європейськими лідерами обговорили гарантії безпеки для України, які будуть надані партнерами у координації зі США.

Після переговорів президент США зателефонував очільнику Росії та заявив про підготовку зустрічі між Зеленським та Путіним. За його словами, після цього може бути тристороння зустріч за участі лідерів США, Росії та України.