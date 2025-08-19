Зеленський обговорив із головою Євроради 19-й пакет санкцій проти Росії

Президент Зеленський обговорив підготовку 19-го пакету санкцій проти РФ з президентом Європейської ради Антоніу Коштою. Київ та Брюссель наголосили, що тиск на Москву має посилюватися, доки вона не зробить реальних кроків для зупинки війни.

Про це президент повідомив на платформі Х.

За його словами, Кошта провів засідання Євроради, присвячене підсумкам переговорів європейських лідерів із президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні. Вони дійшли згоди, що важливим здобутком є просування до надійних гарантій безпеки для України та всієї Європи.

Зеленський підкреслив, що ключовим результатом цих переговорів стала підтримка з боку партнерів і хоробрість українців, які відстояли незалежність держави.

Окремо сторони обговорили європейську інтеграцію України. Президент наголосив на необхідності єдності всіх 27 країн-членів ЄС для відкриття переговорних кластерів і подальшого руху України до членства в Євросоюзі.

Що відомо про зустріч Трампа та Зеленського

18 серпня відбулася зустріч між Трампом та Зеленським. Також на зустрічі були європейські лідери. Український президент назвав відкриту двосторонню зустріч "успішною". За його словами, це була найкраща їхня розмова. Він також наголосив, що "чутливі питання" щодо обміну територій можуть бути обговорені лише під час тристоронньої зустрічі за участі лідерів України, США та РФ.

Зеленський та Трамп обговорили гарантії безпеки для України й тристоронній формат переговорів з Путіним. Крім того, йшлося про ситуацію на полі бою та питання зброї. Український лідер зазначив, що фінансування переозброєння армії, зокрема у сфері протиповітряної оборони, стане ключовим елементом майбутніх гарантій безпеки.

Разом із Зеленським до Вашингтона прибули канцлер ФРН Фрідріх Мерц, італійська прем’єрка Джорджія Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і генсек НАТО Марк Рютте.

Трамп заявив, що під час зустрічі з Зеленським та європейськими лідерами обговорили гарантії безпеки для України, які будуть надані партнерами у координації зі США.

Після переговорів президент США зателефонував лідеру Кремля та заявив про підготовку зустрічі між Зеленським та Путіним. За його словами, після цього буде тристороння зустріч за участі лідерів США, Росії та України.