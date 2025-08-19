Президент Ради Європейського Союзу Антоніу Кошта заявив, що країни ЄС "запровадять" для України "гарантії безпеки, подібні до статті 5 договору НАТО". Також він заявив, що США "візьмуть участь" у цих гарантіях.

Про це Антоніу Кошта повідомив під час пресконференції 19 серпня у Раді Європейського Союзу.

За словами Антоніу Кошти, країни Європи "готові зробити свій внесок" у гарантії безпеки для України "на всіх рівнях".

"Зараз настав час прискорити нашу практичну роботу, щоб запровадити гарантію, подібну до статті 5 НАТО, з подальшою участю Сполучених Штатів. Коаліція охочих повинна залишатися тісно залученою до цього процесу. Збройні сили України будуть першою лінією оборони. Ось чому ми повинні посилити, зміцнити та розблокувати нашу військову підтримку Україні", — повідомив президент Ради Євросоюзу.

Також Антоніу Кошта додав, що саме необхідно зробити для того, щоб досягти сталого миру та завершити війну, яку розпочала Росія проти України. Першочергово Росія має "зупинити насильство". Кошта зауважив, що неважливо як це називатиметься — "перемирʼя" чи "перерва у воєнних діях".

"Важливо, щоб ми продовжували тиснути на Росію санкціями, якщо вона не виконуватиме своїх зобов'язань. Зараз як ніколи важливо зберігати сильний тиск на Росію. І останнє, але не менш важливе: майбутнє України залежить не тільки від надійних гарантій безпеки та її прагнення укласти потенційну мирну угоду з Росією, а йдеться і про її європейський шлях. Ось чому ми маємо продовжувати процес розширення", — сказав Антоніу Кошта.

Президент Ради ЄС наголосив, що ЄС підтримував Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії та підтримуватиме аж до вступу України до Євросоюзу.

У соцмережі X Антоніу Кошта написав, що мав телефонну розмову з президентом України Зеленським. Вони обговорили розширення ЄС, вступ України до Євросоюзу та необхідні кроки мирного процесу для завершення російсько-української війни.

"Нашими пріоритетами є припинення вбивств, просування обміну полоненими та забезпечення повернення тисяч дітей, викрадених Росією. Ми будемо співпрацювати зі Сполученими Штатами над конкретними та важливими гарантіями безпеки. Разом з президентом Зеленським та США ми підготуємо наступні кроки для досягнення справедливого та міцного миру", — написав Кошта.

Що відомо про зустріч Трампа та Зеленського 18 серпня

18 серпня відбувся саміт між президентом США Трампом та президентом України Зеленським. Український лідер назвав відкриту двосторонню зустріч "успішною". За його словами, це була найкраща їхня розмова. Він також наголосив, що "чутливі питання" щодо обміну територій можуть бути обговорені лише під час тристоронньої зустрічі за участі лідерів України, США та РФ.

Зеленський і Трамп обговорили гарантії безпеки для України й тристоронній формат переговорів з Путіним. Крім того, йшлося про ситуацію на полі бою та питання зброї. Український лідер зазначив, що фінансування переозброєння армії, зокрема у сфері протиповітряної оборони, стане ключовим елементом майбутніх гарантій безпеки.

Разом із Зеленським до Вашингтона прибули канцлер ФРН Фрідріх Мерц, італійська прем’єрка Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і генсек НАТО Марк Рютте. Вони приєдналися до переговорів в Овальному кабінеті.

Трамп заявив, що під час зустрічі з Зеленським та європейськими лідерами обговорили гарантії безпеки для України, які будуть надані партнерами у координації зі США.

Після переговорів президент США зателефонував очільнику Росії та заявив про підготовку зустрічі між Зеленським та Путіним. За його словами, після цього може бути тристороння зустріч за участі лідерів США, Росії та України.

Стаття 5 Північноатлантичного договору (НАТО) про принцип колективної оборони — Сторони погоджуються, що збройний напад на одну або кількох із них у Європі чи у Північній Америці вважатиметься нападом на них усіх: і, відповідно, вони домовляються, що в разі здійснення такого нападу кожна з них, реалізуючи своє законне право на індивідуальну чи колективну самооборону надасть допомогу тій Стороні або Сторонам, які зазнали нападу.