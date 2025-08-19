Ішіба: Японія розгляне свою роль у гарантіях безпеки, наданих Україні

Японія розгляне, яку роль вона відіграватиме в наданні гарантій безпеки Україні, з огляду на правові обмеження та можливості країни.

Про це прем’єр-міністр Японії Шіґеру Ішіба заявив у вівторок, 19 серпня, повідомляють Kyodo News.

Ішіба сказав про це після того, як генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив американському телеканалу, що Японія є однією з близько 30 країн, які співпрацюють у пошуку шляхів потенційного надання гарантій безпеки Україні для стримування будь-якої майбутньої російської агресії.

“Ми будемо виконувати свою роль належним чином, розглядаючи, що ми можемо і повинні робити в межах нашої правової бази та можливостей”, — сказав Ішіба журналістам у своєму офісі.

"На даний момент ми не можемо сказати конкретно, що ми будемо робити", — додав він.

Конституція Японії, яка відмовляється від війни, дозволяє застосування сили лише для самооборони, накладаючи обмеження на дії країни за кордоном. Сили самооборони Японії беруть участь у миротворчих місіях та операціях з боротьби з піратством за кордоном, нагадують Kyodo News.

Повідомляється, що Ішіба також високо оцінив зусилля президента США Дональда Трампа, спрямовані на встановлення миру в Україні, шляхом переговорів із президентом України Володимиром Зеленським, а також європейськими лідерами.

“Важливо досягти якнайшвидшого припинення вогню і справедливого миру”, – сказав Ішіба.

Що відомо про зустріч Трампа та Зеленського

18 серпня відбувся саміт між президентом США Трампом та президентом України Зеленським. Український лідер назвав відкриту двосторонню зустріч успішною. За його словами, це була найкраща їхня розмова. Він також підкреслив, що "чутливі питання" щодо обміну територій можуть бути обговорені лише під час тристоронньої зустрічі за участі лідерів України, США та РФ.

Зеленський і Трамп обговорили гарантії безпеки для України й тристоронній формат переговорів з Путіним. Крім того, йшлося про ситуацію на полі бою та питання зброї. Український лідер зазначив, що фінансування переозброєння армії, зокрема у сфері протиповітряної оборони, стане ключовим елементом майбутніх гарантій безпеки.

Разом із Зеленським до Вашингтона прибули канцлер ФРН Фрідріх Мерц, італійська прем’єрка Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і генсек НАТО Марк Рютте. Вони приєдналися до переговорів в Овальному кабінеті.

Трамп заявив, що під час зустрічі з Зеленським та європейськими лідерами обговорили гарантії безпеки для України, які будуть надані партнерами у координації зі США.

Після переговорів президент США зателефонував очільнику Росії та заявив про підготовку зустрічі між Зеленським та Путіним. За його словами, після цього буде тристороння зустріч за участі лідерів США, Росії та України.