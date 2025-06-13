США перерозподіляють війська на Близькому Сході

США перерозподіляють військові ресурси на Близькому Сході, включаючи кораблі, після атаки Ізраїлю на Іран та з огляду на можливу атаку у відповідь з боку Тегерана.

Про це повідомляє АР з посиланням на двох американських чиновників.

За їхніми словами, есмінець ВМС США USS Thomas Hudner отримав наказ переміститися у напрямку східного Середземномор'я, а інший есмінець — розпочати рух уперед, щоб він міг бути доступний на запит Білого дому.

Один із чиновників також повідомив, що Трамп проводить зустріч із керівниками Ради національної безпеки для обговорення ситуації.

Атака Ізраїлю на Іран

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану. Ізраїльські ВПС завдали ударів по десятках цілей на території Ірану, включно з об'єктами, що мають відношення до збагачення урану та іншими військовими об’єктами.

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що метою операції є "завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях". Він наголосив, що операція триватиме стільки, скільки буде потрібно, аж до повного виконання завдання.

Унаслідок атаки загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, повідомило Іранське державне інформагентство.

Також 13 червня Іран запустив у бік території Ізраїлю понад 100 безпілотників у відповідь на ізраїльські удари по десятках цілей.

Крім того, після ізраїльської атаки низка країн закрили свій повітряний простір.

МАГАТЕ висловило занепокоєння щодо ударів по ядерних об'єктах, додавши, що підвищення рівня радіації наразі немає.

Іран вимагає скликати екстрене засідання Радбезу ООН. Низка країн світу, зокрема Велика Британія, Китай, Оман закликали до деескалації на Близькому Сході.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що всередині одного з ядерних обʼєктів Ірану зафіксували забруднення.