Лікарка та волонтерка місії FRIDA Ukraine Марина Дворська, яка перебуває в Ізраїлі на навчальному стажуванні, розповіла, що посольство України підтримує зв'язок з українцями в країні, але покинути Ізраїль неможливо через закриті аеропорти.

Про це Марина Дворська розповіла Суспільному.

За її словами, люди в Ізраїлі скуповують продукти, воду, транспорт не ходить, всі рейси скасовані.

"Сьогодні в 3.30 ранку ми проснулися від сповіщення про небезпеку. Потім почули, як підіймаються в небо вертольоти, їх дуже багато. Була тривога і наразі все. Вранці ситуація насправді така ж, як і в нас в Україні", — розповіла Марина.

Також Марина Дворська повідомила, що вона очікує дозволу на виїзд з Ізраїля, щоб повернутись в Україну.

"Ми вже мали їхати в Україну, у нас закінчились тренування, ми вже мали повертатися. Ми в очікуванні, коли відкриється аеропорт. Пишуть у місцевих групах, що аеропорти мають запрацювати завтрашнього ранку. Ми будемо на це сподіватися", — сказала вона.

Також Марина повідомила, що в Ізраїлі будинки облаштовані одразу з укриттями та вона не помічала масових атак на Ізраїль.

"Тут не прилітає, як в Україні. В Україні ситуація набагато гірша. І переживши одну ніч в Києві, мабуть, такого страху вже й немає, тому що дійсно тут немає таких вибухів, як в нас вдома. Але ми не вдома. Тут немає рідних, і ми хочемо повернутися додому найближчим часом", — сказала вона.

Українські лікарі під час стажування у Ізраїлі. Марина Дворська

Атака Ізраїлю на Іран

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану. Ізраїльські ВПС завдали ударів по десятках цілей на території Ірану, включно з об'єктами, що мають відношення до збагачення урану та іншими військовими об’єктами.

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що метою операції є "завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях". Він наголосив, що операція триватиме стільки, скільки буде потрібно, аж до повного виконання завдання.

Також 13 червня Іран запустив у бік території Ізраїлю понад 100 безпілотників у відповідь на ізраїльські удари по десятках цілей.

Крім того, після ізраїльської атаки низка країн закрили свій повітряний простір.