Ізраїль закриває свої дипмісії по всьому світу, консульські послуги не надаватимуться.

Про це повідомляє Посольство Ізраїлю в Україні.

"У світлі останніх подій ізраїльські місії по всьому світу будуть закриті, а консульські послуги не надаватимуться", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для ізраїльтян за кордоном доступна онлайн-форма , щоб повідомити про своє місцезнаходження та поточний статус.

Що цьому передувало

Уночі 13 червня Ізраїль атакував Іран: Армія оборони Ізраїлю заявила про "точний превентивний удар" по десятках військових об'єктів з метою пошкодження ядерної програми Ірану. Іран у відповідь запустив безпілотники — у ЦАХАЛі заявили, що перехопили їх.

Унаслідок атаки загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, повідомило Іранське державне інформагентство.

МАГАТЕ висловило занепокоєння щодо ударів по ядерних об'єктах, додавши, що підвищення рівня радіації наразі немає.

Іран вимагає скликати екстрене засідання Радбезу ООН. Низка країн світу, зокрема Велика Британія, Китай, Оман закликали до деескалації на Близькому Сході.