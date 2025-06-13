Ізраїль заявив, що завдав ударів по десятках цілей по всьому Ірану з метою паралізувати ядерну програму Тегерана; суд США тимчасово заборонив Трампу розгортати війська Національної гвардії в Лос-Анджелесі; у Коордштабі закликали Росію не затягувати узгоджені обміни полоненими та ЄС може призначити спецпредставника з питань українців — Суспільне зібрало головні новини ранку 13 червня.

1. Ізраїль завдав авіаудару по Ірану через загрозу ядерної зброї

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала масштабну повітряну операцію проти ядерної програми Ірану. ВПС вразили десятки об'єктів, зокрема пов’язаних зі збагаченням урану.

Ізраїль оголосив надзвичайний стан, закрив повітряний простір і заборонив масові заходи. Міністр оборони Ісраель Кац попередив про ймовірну відповідь Ірану. За оцінками ЦАХАЛ, Іран може створити ядерну зброю вже за кілька днів.

У США заявили, що не брали участі в операції.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що Ізраїль понесе "суворе покарання" за удари, завдані в п’ятницю.

Контекст: раніше Державний департамент США опублікував попередження для американців, які перебувають на Близькому Сході та у Північній Африці чи планують подорож у ці два регіони.

2. Суд США заборонив Трампу використовувати Нацгвардію в Лос-Анджелесі, апеляція призупинила це рішення

Федеральний суддя Чарльз Брейєр тимчасово заборонив президенту Дональду Трампу розгортати війська Національної гвардії в Лос-Анджелесі. Він постановив повернути контроль над гвардією губернатору Каліфорнії Гевіну Ньюсому, який подав позов до суду. Наказ набуде чинності у п’ятницю опівдні.

Ньюсом назвав мілітаризацію міста непотрібною та закликав Трампа припинити дії, які "підтверджують його авторитарні схильності".

Адміністрація Трампа подала апеляцію на рішення судді Чарльза Брейєра призупинити розгортання військ Національної гвардії Каліфорнії в Лос-Анджелесі. Після чого Апеляційний суд США дозволив Трампу зберегти розгортання нацгвардійців у Лос-Анджелесі, тимчасово призупинивши рішення суду нижчої інстанції, яке блокувало мобілізацію.

Наступне слухання у справі Каліфорнії проти адміністрації Трампа під керівництвом судді Брейєра відбудеться 20 червня о 10:00 ранку за місцевим часом.

Контекст: Перші протести почалися ввечері 6 червня у Лос-Анджелесі після того, як співробітники імміграційної та митної служб за тиждень перевірок у місті заарештували щонайменше 118 іноземців за ймовірні порушення імміграційного законодавства.

Адміністрація президента США Дональда Трампа заявила, що для захисту задіє у Лос-Анджелесі 2 тисячі службовців Нацгвардії.

3. Коордштаб закликав Росію не затягувати обміни полоненими

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими закликав Росію не затягувати обміни, погоджені на перемовинах у Стамбулі. В установі заявили, що Україна чітко дотримується домовленостей, натомість російська сторона маніпулює інформацією, звинувачуючи Київ у нібито неготовності до обмінів.

За даними Штабу, саме Росія ініціювала перенесення, але завдяки наполяганням української сторони обміни продовжаться найближчими днями.

Чому це важливо: 12 червня Україна та Росія провели обмін полоненими в межах домовленостей під час другого раунду переговорів у Стамбулі 2 червня.

4. Ільва Йоханссон може стати спецпредставницею ЄС у справах українців — Politico

Колишню єврокомісарку Ільву Йоханссон можуть призначити спеціальною представницею ЄС з питань українців, повідомляє Politico. Вона координуватиме нову довгострокову стратегію щодо підтримки українських біженців у Євросоюзі.

Йоханссон, яка раніше була комісаркою з внутрішніх справ і міністеркою у Швеції, неодноразово відвідувала Україну та отримала орден "За заслуги". Нову посаду створено на тлі планів Єврокомісії перевести мільйони українців на постійні умови перебування або сприяти їхньому поверненню.