Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп знав про атаку Ізраїлю по Ірану заздалегідь, але США "не брали участі" у цій операції.

Про це американський лідер заявив в телефонній розмові журналістам Fox News.

За словами Трампа, атака "не була несподіванкою, але США не брали участі у військовій діяльності та сподіваються, що Іран повернеться за стіл переговорів".

"Іран не може мати ядерну бомбу, і ми сподіваємося повернутися за стіл переговорів. Побачимо. Є кілька людей у ​​керівництві, які не повернуться", — сказав Трамп.

Про те, що США не причетні до ударів Ізраїлю по Ірану заявив і держсекретар США Марко Рубіо. Його заяву цитує CNN:

"Сьогодні ввечері Ізраїль вжив односторонніх заходів проти Ірану. Ми не беремо участі в ударах по Ірану, і нашим головним пріоритетом є захист американських сил у регіоні", – йдеться у заяві, поширеній Білим домом.

Рубіо повідомив, що Ізраїль поінформував США, що вважає атаку на Іран необхідною для свого захисту.

"Президент Трамп та Адміністрація вжили всіх необхідних заходів для захисту наших сил і підтримують тісний контакт з нашими регіональними партнерами. Дозвольте мені чітко заявити: Іран не повинен атакувати інтереси чи персонал США", — заявив держсекретар Рубіо.

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану. Ізраїльські ВПС завдали ударів по десятках цілей на території Ірану, включно з об'єктами, що мають відношення до збагачення урану та іншими військовими об’єктами.

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що метою операції є "завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях". Він наголосив, що операція триватиме стільки, скільки буде потрібно, аж до повного виконання завдання.

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї попередив, що на Ізраїль очікує "суворе покарання" за напади.

Що передувало

23 травня Іран та Сполучені Штати розпочали новий п'ятий раунд переговорів щодо ядерної програми Тегерана. Вони відбулися в Римі за посередництва Оману. Міністр закордонних справ Оману Бадр Бінь Хамад аль Бусаїді на платформі Х написав, що цей раунд переговорів завершився "певним прогресом, хоча й не остаточним".

Угода 2015 року, укладена Іраном і шістьма світовими державами, обмежувала ядерну програму Тегерана в обмін на скасування санкцій. Однак після виходу США з угоди Іран із 2019 року почав поступово порушувати її умови, суттєво збільшивши рівень збагачення урану — до 60%, що вже близько до рівня, необхідного для створення ядерної зброї.

За оцінками МАГАТЕ, поточна активність Ірану викликає занепокоєння, однак офіційний Тегеран наполягає: його ядерна програма має виключно мирний характер.