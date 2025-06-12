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Держдеп США попереджає про загрозу під час подорожей на Близький Схід
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Держдеп США попереджає про загрозу під час подорожей на Близький Схід

Марія Патока
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Близький Схід
Чоловік проходить повз антиамериканський мурал на вулиці в Тегерані, Іран, 5 червня 2025 року. REUTERS/Majid Asgaripour

Державний департамент США опублікував попередження для американців, які перебувають на Близькому Сході та у Північній Африці чи планують подорож у ці два регіони. Держдеп застерігає щодо загроз для іноземців у цих регіонах через "напружену ситуацію".

Про це йдеться у заяві Державного департаменту США у соцмережі X.

"Через зростання регіональної напруженості Державний департамент радить громадянам США в регіоні Близького Сходу та Північної Африки бути більш обережними. Історично склалося так, що подібна напруженість призводила до перебоїв у подорожах та посилення занепокоєння щодо безпеки громадян США в регіоні", — йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що США почали організовувати виїзд другорядного персоналу з низки об'єктів на Близькому Сході. Держдепартамент також готується видати розпорядження про виїзд другорядного персоналу з посольств США в Іраку, Бахрейні та Кувейті.

Президент США Дональд Трамп у середу заявив, що персонал США виводиться з Близького Сходу, тому що "це може бути небезпечним місцем", додавши, що Сполучені Штати не дозволять Ірану мати ядерну зброю.

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