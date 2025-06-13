Суд США заборонив Трампу розгортати війська Національної гвардії в Лос-Анджелесі, апеляція призупинила це рішення

Суддя США тимчасово заборонив президенту Дональду Трампу розгортати війська Національної гвардії в Лос-Анджелесі.

Про це пише Reuters.

Суддя Чарльз Брейєр наказав Національній гвардії повернутися під контроль губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома, який подав до суду, щоб обмежити її діяльність. Наказ Брейєра набуде чинності опівдні п'ятниці.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом відреагував на рішення федерального судді про те, що президент Дональд Трамп незаконно розгорнув Національну гвардію штату.

"Суд щойно підтвердив те, що ми всі знаємо: військові повинні бути на полі бою, а не на вулицях нашого міста", – написав Ньюсом у четвер у виданні X.

Він закликав президента "негайно припинити непотрібну мілітаризацію Лос-Анджелеса".

"Відмова від цього лише підтвердить ваші авторитарні схильності", – написав Ньюсом.

Оновлено 7.24. Згодом Апеляційний суд США дозволив президенту Дональду Трампу зберегти розгортання військ Національної гвардії в Лос-Анджелесі на тлі протестів проти посилення імміграційного контролю, тимчасово призупинивши рішення суду нижчої інстанції, яке блокувало мобілізацію.

Про це пише Reuters.

Рішення Апеляційного суду 9-го округу США не означає, що суд зрештою погодиться з Трампом, але поки що командування Гвардією залишає за президентом.

Що відомо про міграційні протести у США

Перші протести почалися ввечері 6 червня у Лос-Анджелесі після того, як співробітники імміграційної та митної служб за тиждень перевірок у місті заарештували щонайменше 118 іноземців за ймовірні порушення імміграційного законодавства.

Міністерство внутрішньої безпеки заявило, що тоді на протестах було близько "1000 учасників заворушень". За інформацією відомства, демонстранти оточили будівлю федеральних правоохоронних органів та напали на співробітників ICE (Імміграційної та прикордонної служби США).

7 червня у Парамаунті (штат Каліфорнія) біля магазину Home Depot спалахнули нові зіткнення неподалік офісу Міністерства внутрішньої безпеки. Полісмени застосували сльозогінний газ, світлошумові вибухівки та перцеві балончики, а протестувальники кидали каміння та цемент у машини прикордонної служби.

За інформацією АР, під час протесту заарештували профспілкового лідера. Його звинуватили у перешкоджанні роботі правоохоронним органам.

За даними перепису населення, у штаті Каліфорнія значна частина населення складається з латиноамериканців та людей іноземного походження.

Адміністрація президента США Дональда Трампа заявила, що задіє 2 тисячі службовців Нацгвардії у зв'язку зі сутичками, що сталися в Лос-Анджелесі під час протестів проти рейдів на нелегальних мігрантів. Вони мають "тимчасово захищати співробітників ICE та інших органів уряду США, які виконують федеральні завдання". Їх буде розгорнуто на 60 днів, а остаточне рішення залишається за міністром оборони США.