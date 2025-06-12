Ільва Йоханссон може стати спецпредставницею ЄС у справах українців — Politico

Колишню єврокомісарку Ільву Йоханссон, ймовірно, призначать новою спеціальною представницею Європейського Союзу з питань українців у межах блоку.

Про це пише Politico.

Двоє посадовців, обізнаних із призначенням, повідомили виданню, що Йоханссон обійме новостворену посаду, в межах якої допомагатиме координувати нову довгострокову стратегію Єврокомісії щодо українських біженців.

Йоханссон — колишня міністерка Швеції — була комісаркою з внутрішніх справ у 2019–2024 роках. Вона кілька разів відвідувала Україну, а торік була нагороджена українським орденом "За заслуги".

Минулого місяця Єврокомісія подовжила тимчасовий захист для приблизно 4,3 мільйона переміщених українців, які знайшли прихисток у ЄС після повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року.

Крім того, виконавчий орган ЄС оголосив план або перевести українських біженців на постійні легальні підстави перебування, або сприяти їхньому поверненню додому. Також буде запущено "центри єдності" — інформаційні хаби, що створюються спільно з Україною і надаватимуть підтримку в питаннях інтеграції та репатріації.

За словами єврокомісара з питань міграції Магнуса Брунера, роль спеціального представника полягатиме у "посиленні координації, представництві інтересів українців і реалізації практичних інструментів підтримки, включно з розвитком" цих центрів.