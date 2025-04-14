Глава МАГАТЕ відвідає Тегеран цього тижня — МЗС Ірану

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Бакаї оголосив, що цього тижня очікується візит генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі до Тегерана.

Про це повідомляє Iran Front Page з посиланням на пресбрифінг речника МЗС Ірану.

Есмаїл Бакаї повідомив, що запланований заздалегідь візит є частиною чинної співпраці між Іраном та МАГАТЕ. Він також зазначив, що візит не пов’язаний із непрямими ядерними переговорами між Іраном і США, які відбулися в Омані, 12 квітня.

Речник підкреслив, що головною метою Ірану на переговорах залишається повне зняття "несправедливих і незаконних санкцій", накладених на іранський народ.

Як повідомило державне агентство IRNA з посиланням на заступника міністра закордонних справ Казема Гарібабаді, голова МАГАТЕ прибуде до Ірану в середу, 16 квітня, ввечері.

Речник МЗС Ірану також прокоментував "спекуляції" щодо місця проведення наступного раунду непрямих переговорів зі США, натякнувши, що вони відбудуться за межами Оману. Водночас запевнив, хоча місце може змінитися, але сам формат і посередництво залишаться.

Раніше Білий дім охарактеризував ядерні переговори між посланцем Трампа Віткоффом і міністром закордонних справ Ірану, які відбулися у суботу, 12 квітня, в Омані, як крок у правильному напрямку і підтвердив плани щодо подальших переговорів. Білий дім заявив, що обидві сторони планують зустрітися знову наступної суботи, 19 квітня.

Відносини США та Ірану щодо ядерної угоди

У 2015 році Іран та світові держави (США, ЄС, Китай, Росія) підписали ядерну угоду (JCPOA). Іран обмежив свою ядерну програму в обмін на зняття санкцій.

У 2018 році Дональд Трамп вийшов з угоди, відновив санкції, а Іран почав збагачувати уран. Після приходу Джо Байдена у Білий дім США спробували відновити JCPOA, але переговори не дали результату. Іран вимагає зняття санкцій, США – повернення до угоди. Трамп знову погрожує військовими ударами, якщо Іран не піде на поступки.

31 березня 2025 року президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що Тегеран не вестиме прямих переговорів зі США щодо своєї ядерної програми, але залишає можливість непрямих контактів через Оман.

7 квітня 2025 року президент США Дональд Трамп заявив, що переговори між Вашингтоном і Тегераном "вже розпочались" і продовжаться в суботу, 12 квітня.

Переговори на високому рівні відбулися 12 квітня 2025 року, в Омані, після того, як Трамп пригрозив військовими ударами по Ірану, якщо той не погодиться на нову угоду, що викликало попередження з боку Тегерана про те, що будь-яка атака втягне США в ширший близькосхідний конфлікт.

Трамп дав Тегерану двомісячний термін, щоб прийняти угоду, яка призведе до зменшення ядерного сліду Ірану або повної ліквідації його програми.