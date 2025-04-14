Глава МЗС Ірану після переговорів зі США поїде до Москви

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі вирушить до Москви наприкінці тижня, заявив представник іранського МЗС Есмаїл Багаї.

Про це повідомляє DW.

У МЗС Ірану кажуть, що метою візиту є консультації в рамках ядерних переговорів між США та Іраном.

Раніше Арагчі написав у соцмережі Х, що переговори зі спецпосланцем президента США на Близькому Сході Стівом Віткоффом “відбувалися в атмосфері взаємної поваги”. Він анонсував їхнє продовження “за кілька днів”.

За даними видання Axios, другий раунд переговорів запланований на 19 квітня. Зазначається, що США розраховують провести в Римі прямі переговори.

На переговорах в Омані 12 квітня сторони спілкувалися не безпосередньо, а через оманських посередників. Але після завершення переговорів в Омані спецпосланець президента США Стів Віткофф і міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі поговорили приблизно 45 хвилин, повідомило Axios джерело.

Раніше Білий дім охарактеризував ядерні переговори між посланцем Трампа Віткоффом і міністром закордонних справ Ірану, які відбулися у суботу, 12 квітня, в Омані, як крок у правильному напрямку і підтвердив плани щодо подальших переговорів. Білий дім заявив, що обидві сторони планують зустрітися знову наступної суботи, 19 квітня.

Переговори на високому рівні відбулися після того, як Трамп пригрозив військовими ударами по Ірану, якщо той не погодиться на нову угоду, що викликало попередження з боку Тегерана про те, що будь-яка атака втягне США в ширший близькосхідний конфлікт.

Трамп дав Тегерану двомісячний термін, щоб прийняти угоду, яка призведе до зменшення ядерного сліду Ірану або повної ліквідації його програми.

7 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що переговори між Вашингтоном і Тегераном "вже розпочались" і продовжаться в суботу, 12 квітня.

31 березня президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що Тегеран не вестиме прямих переговорів зі США щодо своєї ядерної програми, але залишає можливість непрямих контактів через Оман.

2 квітня очільник МЗС Ірану Аббас Арагчі у телефонній розмові зі своїм нідерландським колегою Каспаром Велдкампом заявив, що Іран готовий до переговорів зі США на "рівних умовах", однак поки що виключно в непрямому форматі.

Відносини США та Ірану щодо ядерної угоди

У 2015 році Іран та світові держави (США, ЄС, Китай, Росія) підписали ядерну угоду (JCPOA). Іран обмежив свою ядерну програму в обмін на зняття санкцій.

У 2018 році Дональд Трамп вийшов з угоди, відновив санкції, а Іран почав збагачувати уран. Після приходу Джо Байдена у Білий дім США спробували відновити JCPOA, але переговори не дали результату. Іран вимагає зняття санкцій, США – повернення до угоди. Трамп знову погрожує військовими ударами, якщо Іран не піде на поступки.