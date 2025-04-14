У Брюсселі погодили санкції проти Ірану за захоплення громадян ЄС

Рада Європейського Союзу в понеділок, 14 квітня, ухвалили санкції проти Ірану через затримання громадян ЄС.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради.

"Сьогодні Рада вирішила ввести обмежувальні заходи ще щодо семи осіб і двох організацій, відповідальних за серйозні порушення прав людини в Ірані, включно з використанням судової системи як інструменту для свавільного затримання", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ЄС стурбований практикою Ірану довільно затримувати на фальшивих підставах з метою отримання політичної вигоди громадян ЄС та осіб з подвійним громадянством.

Торік різко зросла кількість страт, у тому числі жінок і осіб, які належать до етнічних і релігійних меншин, а також одного європейського громадянина. Свобода поглядів і вираження поглядів, свобода релігії чи переконань, а також свобода зібрань дедалі більше обмежуються, а проти правозахисників, журналістів і політичних дисидентів використовують погрози", — йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим, ЄС накладає санкції на Центральну в'язницю міста Шираз, у провінції Фарс, і Перше відділення Революційного суду Ширазу.

До списку санкцій увійшли директор тегеранської в'язниці "Евін", а також кілька суддів та інших працівників судової системи.

Загалом ЄС застосував санкції до 232 фізичних та 44 юридичних осіб. Вони включають заморожування активів, заборону на в’їзд до ЄС і заборону надавати кошти чи економічні ресурси підсанкційним особам. Також діє заборона на експорт до Ірану обладнання, яке може використовуватися для внутрішніх репресій, і обладнання для моніторингу телекомунікацій.

19 грудня 2024 року італійську журналістку Чечилію Сала затримали в Тегерані через тиждень після її прибуття до Ірану за журналістською візою. Її звинуватили у порушенні законів Ісламської Республіки. Затримання журналістки, як припускають італійські ЗМІ, було пов’язане з арештом іранського інженера Мохаммада Абедіні в Італії, якого розшукують у США за підозрою у постачанні технологій для дронів, використаних у січневій атаці на американський об’єкт в Йорданії.

8 січня журналістку звільнили і вона повернулася до Італії. Її звільнення стало результатом інтенсивної дипломатичної роботи уряду прем’єр-міністерки Джорджі Мелоні.