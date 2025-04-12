В Омані 12 квітня відбуваються непрямі переговори між США та Іраном щодо можливості укладення нової ядерної угоди на тлі погроз та ультиматумів американського президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Інформацію про це також підтвердив представник МЗС Ірану Есмаїл Багаї. За його словами, вони проходять за посередництва очільника МЗС Оману Бадра бін Хамада Аль-Бусаїді.

За словами Багаї, для кожної з делегацій було виділено окремі кімнати. Представники Ірану і США обмінюються повідомленнями через оманського міністра закордонних справ.

Зазначається, що іранську делегацію очолює міністр закордонних справ країни Аббас Аракчі, а американську – спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф. Ці переговори стали першими між Іраном та адміністрацією Трампа, включаючи його першу каденцію у 2017-21 роках.

"Основними темами переговорів стануть деескалація регіональної напруженості, обмін полоненими та обмежені угоди про послаблення санкцій в обмін на контроль над ядерною програмою Ірану", — повідомив Reuters неназваний оманський політик.

Напередодні президент США Доанальд Трамп заявив, що переговори між Вашингтоном і Тегераном "вже розпочались" і продовжаться в суботу, 12 квітня.

31 березня президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що Тегеран не вестиме прямих переговорів зі США щодо своєї ядерної програми, але залишає можливість непрямих контактів через Оман.

2 квітня очільник МЗС Ірану Аббас Арагчі у телефонній розмові зі своїм нідерландським колегою Каспаром Велдкампом заявив, що Іран готовий до переговорів зі США на "рівних умовах", однак поки що виключно в непрямому форматі.

Відносини США та Ірану щодо ядерної угоди

У 2015 році Іран та світові держави (США, ЄС, Китай, Росія) підписали ядерну угоду (JCPOA). Іран обмежив свою ядерну програму в обмін на зняття санкцій.

У 2018 році Дональд Трамп вийшов з угоди, відновив санкції, а Іран почав збагачувати уран. Після приходу Джо Байдена у Білий дім США спробували відновити JCPOA, але переговори не дали результату. Іран вимагає зняття санкцій, США – повернення до угоди. Трамп знову погрожує військовими ударами, якщо Іран не піде на поступки.