Трамп заявив, що США ведуть прямі переговори з Іраном щодо його ядерної програми

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати ведуть прямі переговори з Іраном щодо його ядерної програми.

Виступаючи перед журналістами в Овальному кабінеті після зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, Трамп заявив, що переговори вже розпочались і продовжаться в суботу.

"Ми ведемо прямі переговори з Іраном, і вони вже розпочались. Вони триватимуть у суботу. У нас буде дуже важлива зустріч, і побачимо, чим це закінчиться. Думаю, всі погоджуються, що досягнення угоди — краще", — сказав Трамп журналістам, перебуваючи поруч з Нетаньягу.

Трамп зазначив, що сподівається на укладення угоди, оскільки альтернатива — це сценарій, у якому він не хоче брати участь.

"Я думаю, всі погоджуються, що укладення угоди краще, ніж очевидне. А очевидне — це те, у чому я не хочу брати участь. І, чесно кажучи, Ізраїль теж не хоче, якщо зможе цього уникнути", — додав він, очевидно натякаючи на можливу військову операцію проти ядерних об'єктів Ісламської Республіки.

"Побачимо, чи вдасться цього уникнути... Ситуація стає дуже небезпечною", — додав Трамп.

Він підкреслив, що сподівається на успіх переговорів і що це "в найкращих інтересах Ірану".

"Можливо, угоду буде укладено — і це було б чудово. Це було б справді добре для Ірану... У нас дуже важлива зустріч у суботу, майже на найвищому рівні", — сказав Трамп.

На запитання, чим угода, яку він хоче укласти з Іраном, відрізнятиметься від Спільного всеосяжного плану дій (JCPOA) 2015 року, з якого він вийшов під час свого першого президентського терміну, Трамп відповів: "Вона буде іншою і, можливо, набагато сильнішою".

Трамп зазначив, що не може розголошувати місце проведення переговорів і визнав, що вони можуть не увінчатися успіхом.

На запитання, чи вдасться до військових дій США для знищення іранської ядерної програми у разі провалу переговорів, Трамп відповів, що "Іран буде у великій небезпеці".

"Мені не хочеться це говорити. Велика небезпека... Це не складна формула... Іран не може мати ядерну зброю... Якщо переговори зазнають невдачі... це буде дуже поганий день для Ірану", — сказав Дональд Трамп.

Реакція Ірану

Після заяви Трампа високопоставлений іранський чиновник заявив, що будь-які переговори будуть непрямими, а посередником виступить Оман, пише Reuters.

"Переговори не будуть прямими… Вони відбуватимуться за посередництва Оману", - повідомив іранський чиновник.

За його даними, Оман, який підтримує добрі відносини і з США, і з Іраном, давно виступає каналом для обміну повідомленнями між двома державами.

Пов’язане з вищим органом безпеки Ірану агентство Nournews назвало заяву Трампа про заплановану пряму зустріч "психологічною операцією, спрямованою на вплив на громадську думку всередині країни та за кордоном".

Відносини США та Ірану щодо ядерної угоди

У 2015 році Іран та світові держави (США, ЄС, Китай, Росія) підписали ядерну угоду (JCPOA). Іран обмежив свою ядерну програму в обмін на зняття санкцій.

У 2018 році Дональд Трамп вийшов з угоди, відновив санкції, а Іран почав збагачувати уран. Після приходу Джо Байдена у Білий дім США спробували відновити JCPOA, але переговори не дали результату. Іран вимагає зняття санкцій, США – повернення до угоди. Трамп знову погрожує військовими ударами, якщо Іран не піде на поступки.