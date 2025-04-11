Пєсков підтвердив, що Путін зустрінеться з Віткоффом

Спецпосланець президента США Стів Віткофф під час поїздки в Росію зустрівся з послом РФ з питань інвестицій Кирилом Дмитрієвим, а згодом зустрінеться з російським лідером Володимиром Путіним.

Про це повідомляють ТАСС та "Інтерфакс".

Віткофф і Дмитрієв зустрілися в Санкт-Петербурзі. Про подробиці зустрічі не повідомляється.

Речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що Володимир Путін проведе зустріч зі спецпосланцем президента США Близьким Сходом Стівом Віткоффом

"Буде така зустріч", — сказав Пєсков, відповідаючи на питання журналістів.

Пєсков заявив, що це хороша можливість "передати Віткоффу, власне, основні елементи позиції Росії, основні занепокоєння Росії, які потім стануть відомими президенту Трампу".

Спецпредставник США Стів Віткофф і посланець Кремля Кирило Дмитрієв зустрічалися 2 і 3 квітня у Вашингтоні на тлі заяв президента США Дональда Трампа про затягування Путіним переговорів щодо припинення війні в Україні.

Після цього Дмитрієв казав про досягнення "значного прогресу" у питанні завершенні війни в Україні.

4 квітня держсекретар США Марко Рубіо заявляв, що Трамп очікує від РФ готовності до припинення війни проти України, яка має стати відомою "через тижні, а не місяці". Він також визнав, що зараз російська сторона порушує досягнуте часткове перемир’я.

7 квітня Трамп висловив невдоволення безперервними бомбардуваннями, але заявив, що США розмовляють із РФ щодо закінчення війни проти України.