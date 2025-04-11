Речниця адміністрації президента США Дональда Трампа Керолайн Левітт повідомила, що у Білому домі вважають зустріч спецпредставника з питань Близького Сходу Стіва Віткоффа та очільника Росії Володимира Путіна "ще одним кроком до припинення вогню" у війні Росії проти України.

Про це Керолайн Левітт повідомила під час брифінгу 11 квітня.

За її словами, переговори щодо припинення вогню та припинення російсько-української війни" постійно тривають.

"Президент Трамп досить відверто виражав своє незадоволення обидвома сторонами конфлікту, і він хоче, щоб ця війна завершилась. Ми віримо, що у нас є важелі впливу для проведення переговорів щодо завершення війни. І президент рішуче налаштований", — сказала Левітт.

11 квітня Дональд Трамп повідомив, що Росія "повинна виконувати" рішення щодо припинення вогню та назвав агресію РФ проти України "жахливою та безсенсовною". Про це президент США написав у своїй соцмережі Truth Social.

Спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф у Санкт-Петербурзі зустрівся з очільником Кремля Володимиром Путіним 11 квітня.

Напередодні Віткофф зустрічався із гендиректором Російського фонду прямих інвестицій Кирилом Дмитрієвим, який був представником Кремля у мирних переговорах зі США у Саудівській Аравії щодо війни РФ проти України.

Віткофф і Дмитрієв також зустрічалися 2 і 3 квітня у Вашингтоні на тлі заяв президента США Дональда Трампа про затягування Путіним переговорів щодо припинення війні в Україні.

Після цього Дмитрієв казав про досягнення "значного прогресу" у питанні завершенні війни в Україні.

4 квітня держсекретар США Марко Рубіо заявляв, що Трамп очікує від РФ готовності до припинення війни проти України, яка має стати відомою "через тижні, а не місяці". Він також визнав, що зараз російська сторона порушує досягнуте часткове перемир’я.