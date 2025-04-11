Спецпредставник Трампа Віткофф зустрівся із Путіним у Санкт-Петербурзі

Спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф у п'ятницю, 11 квітня, у Санкт-Петербурзі зустрівся з очільником Кремля Володимиром Путіним.

Про це повідомило російське інформагентство ТАСС.

Напередодні Віткофф зустрічався із гендиректором Російського фонду прямих інвестицій Кирилом Дмитрієвим, який був представником Кремля у мирних переговорах зі США у Саудівській Аравії щодо війни РФ проти України.

Віткофф і Дмитрієв також зустрічалися 2 і 3 квітня у Вашингтоні на тлі заяв президента США Дональда Трампа про затягування Путіним переговорів щодо припинення війні в Україні.

Після цього Дмитрієв казав про досягнення "значного прогресу" у питанні завершенні війни в Україні.

4 квітня держсекретар США Марко Рубіо заявляв, що Трамп очікує від РФ готовності до припинення війни проти України, яка має стати відомою "через тижні, а не місяці". Він також визнав, що зараз російська сторона порушує досягнуте часткове перемир’я.

7 квітня Трамп висловив невдоволення безперервними бомбардуваннями, але заявив, що США розмовляють із РФ щодо закінчення війни проти України.