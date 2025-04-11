Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 11 квітня обрав запобіжний захід у вигляді застави у 5 мільйонів гривень ексдиректору компанії "Преміум Компані" Миколі Дешпетку. Він є підозрюваним у справі про розкрадання держкоштів під час закупівель Міноборони продуктів харчування для ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба ВАКС.

Ім'я підозрюваного та назву компанії там не назвали, але за даними Transparency International Ukraine йдеться саме про Миколу Дешпетко та "Преміум Компані".

Крім застави, на суд зобов'язав Дешпетка:

прибувати на вимогу детектива, прокурора, суду;

не відлучатись від місця реєстрації;

повідомляти про зміну місця проживання та роботи;

утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;

здати закордонний паспорт;

носити електронний браслет.

Також зазначається, що прокурор просив взяти Дешпетка під варту з альтернативною внесення застави 5 мільйонів гривень. А захист, навпаки, просив призначити м'якший запобіжний захід — лише заставу або особисте зобов'язання.

НАБУ і САП підозрюють ексначальника департаменту Міноборони із речового забезпечення ЗСУ Богдана Хмельницького, Тетяну Глиняну, якій були підконтрольні компанії постачальники, підприємців Ларису Швець та Валерія Мелеша, а також ексдиректора компанії "Преміум Компані" Миколу Дешпетка в розкраданні понад 733 млн грн та замаху на розтрату 788 млн грн під час закупівлі продуктів харчування для ЗСУ під час повномасштабної війни.

Що відомо про скандал з розкраданням на закупівлях харчів для ЗСУ

У 2023 році стався скандал у Міноборони через підозри у розкраданні коштів на закупівлях харчів для Збройних сил України. 21 січня 2023 року видання "Дзеркало тижня" опублікувало матеріал журналіста і засновника проєкту "Наші гроші" Юрія Ніколова, у якому йшлося про те, що за участі Міністерства оборони України розкрадаються кошти на закупівлі харчів для ЗСУ. Зокрема, за словами журналіста, відомство, законтрактувало яйця по 17 грн за штуку, тоді як роздрібна ціна в магазині Києва на той момент була близько 7 грн за штуку, а картоплю замовили по 22 грн за кілограм, при цьому роздрібна ціна в магазині становила 8–9 грн.

У зв'язку з цим керівництво відомства викликали на засідання комітету Верховної ради з питань національної безпеки оборони та розвідки.

22 січня 2023 року у Міноборони заявили, що інформація про закупівлю харчування для армії за завищеними цінами розповсюджується з ознаками навмисних маніпуляцій та вводить в оману.

24 січня 2023 року заступник міністра оборони України В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, подав у відставку.

2 лютого 2023 року ексзаступнику тодішнього міністра оборони Олексія РезніковаВ'ячеславу Шаповалову обрали запобіжний захід — 2 місяці перебування під вартою. Печерський районний суд Києва заарештував його з правом внесення застави у сумі 402 мільйони 600 тисяч гривень.

2 лютого 2024 року у Міноборони для роздрібних мереж презентували нову архітектуру закупівель харчів та запросили брати участь у відповідних тендерах ДП "Державний оператор тилу".