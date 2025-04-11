Посилення ППО України: Нідерланди виділяють €150 млн

Нідерланди нададуть Україні 150 мільйонів євро на посилення протиповітряної оборони.

Про це перед засіданням Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" у Брюсселі заявив очільник нідерландського Міноборони Рубен Брекельманс, передає кореспондентка Суспільного.

Він наголосив, що ППО — це один з основних пріоритетів для Нідерландів у допомозі Україні.

"Протиповітряна оборона — це також те, про що просив цього тижня президент Зеленський, оскільки повітряні атаки РФ стали інтенсивнішими, ніж будь-коли. Ми продовжуємо постачати F-16. Також ми вже оголосили, що витратимо 500 мільйонів на проєкт дронів, який є дуже важливим для України. І сьогодні ми також оголошуємо про виділення ще 150 мільйонів на систему ППО, що також допоможе Україні захищати своє небо", — сказав Брекельманс.

За словами міністра, цей проєкт щодо БПЛА втілюється спільно з Великою Британією. Він також нагадав, що кілька тижнів тому Нідерланди заявили, що виділяють додаткові 3,5 мільярда євро на підтримку України, 2 з яких буде витрачено вже цього року.

Брекельманс також підкреслив, що наразі дуже важливо зміцнити позиції України на полі бою, що сприятиме кращим позиціям за столом переговорів.

"Якщо ми хочемо, щоб Україна мала кращі позиції за столом переговорів, то важливо підтримати її на полі бою, щоб, по-перше, вона могла утримати лінію фронту, а по-друге — бути в сильнішій позиції для перемовин", — пояснив очільник Міноборони Нідерландів.

11 квітня у Брюсселі відбувається зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" під голововуванням Великої Британії та Німеччини. Міністр оборони США Піт Гегсет по відеозв'язку долучиться до цього засідання.