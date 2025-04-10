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Зеленський анонсував нові санкції проти РФ, пані посол США в Україні йде у відставку. 1143 день війни
Вторгнення Росії в УкраїнуПОДІЇТоп дня

Зеленський анонсував нові санкції проти РФ, пані посол США в Україні йде у відставку. 1143 день війни

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Війна, ЗСУ
Військовослужбовець 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша ЗСУ стріляє з реактивної системи залпового вогню БМ-21 «Град» на передовій поблизу міста Покровськ, Донецька область, Україна, 9 квітня 2025 року. REUTERS/Anatolii Stepanov

11 квітня — 1143-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.

Головне на цей час:

  • Пані посол США в Україні Бріджит Брінк подала заяву на відставку за власним бажанням.
  • Володимир Зеленський доручив підготувати санкційні пакети щодо тіньового танкерного флоту РФ і щодо пропагандистів війни.
  • 13 березня російські військовослужбовці розстріляли чотирьох українських бійців попри те, що ті здалися у полон під час одного з боїв за П'ятихатки Запорізької області. Омбудсман Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН.
  • Заступник голови Офісу президента Павло Паліса очікує, що Росія активізує свої наступальні дії наприкінці цього місяця і в травні.

У Кропивницькому чутно вибухи

У Кропивницькому чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.

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