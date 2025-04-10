11 квітня — 1143-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- Пані посол США в Україні Бріджит Брінк подала заяву на відставку за власним бажанням.
- Володимир Зеленський доручив підготувати санкційні пакети щодо тіньового танкерного флоту РФ і щодо пропагандистів війни.
- 13 березня російські військовослужбовці розстріляли чотирьох українських бійців попри те, що ті здалися у полон під час одного з боїв за П'ятихатки Запорізької області. Омбудсман Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН.
- Заступник голови Офісу президента Павло Паліса очікує, що Росія активізує свої наступальні дії наприкінці цього місяця і в травні.
У Кропивницькому чутно вибухи
У Кропивницькому чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.