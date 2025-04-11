Місяць тому, 11 березня в Джидді, Україна погодилася на пропозицію США про повне тимчасове припинення вогню. А Росія за цей місяць випустила по Україні майже 70 ракет і понад 2200 "шахедів".

Про це в Х заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Сьогодні минає рівно місяць, як Росія відмовилася прийняти повне тимчасове припинення вогню, запропоноване США. Рівно місяць тому, 11 березня в Джидді, Україна погодилася на таку пропозицію. Безумовно. Росія відмовилася погоджуватися, натомість висунула умови та вимоги. Водночас Росія продовжувала посилювати терор проти мирного населення", — написав він.

За словами міністра, з 11 березня по 11 квітня Росія випустила по Україні майже 70 ракет різних типів, понад 2200 безпілотників "шахед" і понад 6000 керованих авіаційних бомб.

"Це були відповіді Росії на мирні пропозиції. Це типово для Росії: брехня, маніпуляції, продовження терору. Вже протягом місяця, можливо, існували заходи тиші та зміцнення довіри для просування справедливого миру, якого хочуть досягти США, Європа та інші партнери. Росія є єдиною перешкодою для миру і єдиним джерелом війни", — написав Сибіга.

Він закликав посилити тиск на Москву, щоб змусити її "серйозно поставитися до миру".

Про що домовилась на переговорах у Джидді

Після перемовин зі США у Саудівській Аравії 11 березня Україна погодилася на пропозицію американської сторони про встановлення режиму припинення вогню з Росією на 30 днів.

12 березня президент США Дональд Трамп заявив, що Росію можуть очікувати "нищівні" покарання, якщо вона вирішить продовжувати війну проти України.

13 березня російський лідер Володимир Путін заявив, що РФ згодна на припинення вогню на 30 днів, але на певних умовах. Він також вважає, що це має "привести до довгострокового миру".

Спецпредставник США Стів Віткофф і посланець Кремля Кирило Дмитрієв зустрічалися 2 і 3 квітня у Вашингтоні на тлі заяв президента США Дональда Трампа про затягування Путіним переговорів щодо припинення війні в Україні.

Після цього Дмитрієв казав про досягнення "значного прогресу" у питанні завершенні війни в Україні.

4 квітня держсекретар США Марко Рубіо заявляв, що Трамп очікує від РФ готовності до припинення війни проти України, яка має стати відомою "через тижні, а не місяці". Він також визнав, що зараз російська сторона порушує досягнуте часткове перемир’я.

7 квітня Трамп висловив невдоволення триваючими бомбардуваннями, але заявив, що США розмовляють із РФ щодо закінчення війни проти України.