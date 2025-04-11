Німеччина надасть Україні 4 Iris-T і вже передала 30 ракет для Patriot

Німеччина надасть Україні 4 системи протиповітряної оборони Iris-T, 300 ракет до них і вже передала 30 ракет для систем Patriot.

Про нову допомогу оголосив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на засіданні у форматі "Рамштайн".

"Німеччина спочатку надала Україні допомогу на суму близько 4 мільярдів євро до 2025 року. Крім того, Бундестаг нещодавно розчистив шлях для цього, ще 3 мільярди євро цього року і ще 8 мільярдів спочатку до 2029 року. Таким чином, спочатку загалом понад 11 мільярдів євро додатково", — сказав він.

За словами німецького міністра кошти насамперед будуть спрямовані на посилення української ППО.

"Ми говоримо про ще 4 системи IRIS-T, плюс 300 ракет. Ми говоримо про 120 ПЗРК, тобто наземних систем протиповітряної оборони, розвідувальних дронів, спочатку 300, ще 25 бойових машин піхоти Marder, 15 основних бойових танків Leo, 14 артилерійських систем, 100 катерних радарів спостереження і спочатку ще 100 000 артилерійських боєприпасів", — сказав Пісторіус.

Крім того, він зазначив, що Німеччина вже передала Україні додаткові ракети для систем Patriot.

"І на додаток, і це дуже актуально, з вчорашнього дня я можу оголосити тут, що за останні кілька днів ми змогли надати ще 30 керованих ракет для систем Patriot з наших власних запасів, які ми вже доставили в Україну", — сказав міністр.

18 березня Бундестаг схвалив пропозицію Фрідріха Мерца влити до 1 трильйона євро в армію та інфраструктуру країни, що може відродити найбільшу економіку Європи та посилити зусилля ЄС з переозброєння. Це розблокує додаткові 3 млрд євро допомоги Україні.

Законопроєкт, що передбачає послаблення боргових обмежень в Конституції Німеччини, підтримали 513 депутатів Бундестагу. Тепер його має схвалити Бундесрат (верхня палата).