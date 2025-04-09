Двоє людей постраждали внаслідок масованої атаки дронами на Харків; у Дніпрі 15 людей травмовані через удари російських дронів; Дональд Трамп анонсував підвищення мит на імпортні ліки та запровадив 104%-мита для Китаю — Суспільне підготувало головні новини ранку 9 квітня.

1. Масована атака "шахедами" по Харкову: зафіксували 17 влучань

Увечері 8 квітня російські війська атакували Харків ударними дронами "шахед". Постраждали щонайменше двоє людей.

Як повідомив міський голова Ігор Терехов, по місту зафіксовано понад 20 влучань, з них 17 — по Основ’янському району.

Унаслідок ударів спалахнули щонайменше п’ять пожеж. Речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко уточнив, що атаки були спрямовані виключно по цивільній промисловій інфраструктурі — постраждали кондитерське виробництво, підприємства з виготовлення побутових речей, лакофарбових матеріалів і СТО.

Ігор Терехов заявив, що це спроба РФ залякати мешканців, адже удари припали на час, коли люди лягають спати.

2. Атака дронів на Дніпро: 15 поранених, пошкоджені будинки й авто

Увечері 8 квітня російські війська атакували Дніпро безпілотниками. У багатоповерхівках поблизу місця вибухів вибито понад 200 вікон, пошкоджені квартири та припарковані автомобілі.

Станом на 7:30 9 квітня відомо про 15 поранених внаслідок атаки, з них 8 залишаються в лікарнях. Майже всі пацієнти у стані середньої тяжкості, один – у легкому, повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

Мешканці розповідають про сильний шум і серію вибухів. Усі вибухи сталися в короткий проміжок між 22:30 і 22:45.

3. Трамп анонсував підвищення мит на імпортні ліки

Президент США Дональд Трамп заявив, що США незабаром оголосить про значні мита на імпорт фармацевтичних товарів, пише Reuters.

Під час виступу на заході в Національно-республіканському комітеті Конгресу, Трамп сказав, що мита стимулюватимуть фармацевтичні компанії перенести свою діяльність у США.

"Ми запровадимо мита на фармацевтику, і щойно це станеться — вони стрімко повернуться в нашу країну, бо ми — великий ринок", — сказав Трамп.

Контекст: 2 квітня Трамп оголосив про запровадження мит на продукцію зі 185 країн і територій. Він повідомив про встановлення мінімальної ставки мита на імпортні товари на рівні 10%. Для країн з найбільшим торговим дефіцитом ставки будуть ще вищими. Так, для Китаю мито становитиме 34%, для ЄС — 20%.

4. США підвищують мита на імпорт із Китаю до 104%

9 квітня США запроваджують додаткові 50% мит на китайський імпорт, довівши загальний рівень до 104%. Про це повідомила речниця адміністрації президента Дональда Трампа Керолайн Левітт.

Вона заявила, що Китай "помиляється", відмовляючись від переговорів, а Трамп не збирається відкладати рішення. За її словами, нові мита — це сигнал завершення "ери економічної капітуляції" та крок до відновлення американського виробництва.

Також Левітт повідомила, що 70 країн, зокрема Японія й Ізраїль, уже виявили бажання обговорити торговельну політику США. Вашингтон готовий вести переговори з кожною з них окремо.

Контекст: 7 квітня Президент США Дональд Трамп оголосив, що США введуть нові 50% мита на китайські товари та зупинять всіх перемовини, якщо Китай не скасує свої тарифи у розмірі 34% до 8 квітня.