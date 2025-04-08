Наступні російсько-американські контакти пройдуть по лінії МЗС — Пєсков

Наступні російсько-американські контакти пройдуть по лінії Міністерства закордонних справ Росії, заявив прессекретар керівника РФ Дмитро Пєсков.

Про це повідомляють РИА Новости у вівторок, 8 квітня.

“Це буде за участі з нашого боку — це буде по лінії міністерства закордонних справ. І, відповідно, чекайте на інформацію від них, від наших колег із МЗС”, — сказав Пєсков, відповідаючи на запитання журналіста, чи відомо, на якому рівні відбуватимуться переговори 10 квітня у Стамбулі та хто представлятиме РФ.

Пєсков додав, що Москва і Вашингтон "докладають неабияких зусиль, щоб вийти на нормалізацію відносин".

На початку квітня глава МЗС Сергій Лавров заявив, що Росія і США готують нову зустріч щодо "ліквідації подразників у двосторонніх відносинах і нормалізації контактів".

Наприкінці лютого на переговорах у Стамбулі делегації Росії та США узгодили кроки щодо фінансування роботи посольств і обговорили можливість відновлення прямого авіасполучення.

Спецпредставник США Стів Віткофф і посланець Кремля Кирило Дмитрієв зустрічалися 2 і 3 квітня у Вашингтоні на тлі заяв президента США Дональда Трампа про затягування Путіним переговорів щодо припинення війні в Україні.

Після цього Дмитрієв казав про досягнення "значного прогресу" у питанні завершенні війни в Україні.

4 квітня держсекретар США Марко Рубіо заявляв, що Трамп очікує від РФ готовності до припинення війни проти України, яка має стати відомою "через тижні, а не місяці". Він також визнав, що зараз російська сторона порушує досягнуте часткове перемир’я.

7 квітня Трамп висловив невдоволення триваючими бомбардуваннями, але заявив, що США розмовляють із РФ щодо закінчення війни проти України.