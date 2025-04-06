Представники США та Росії можуть зустрітися цього тижня

Представники американської та російської делегацій зустрінуться цього тижня. Наразі дата та місце проведення переговорів невідомі.

Про це повідомив представник Путіна Кирило Дмітрієв, передає російська агенція "Интерфакс".

Нещодавно він відвідав Вашингтон та зустрівся із представниками адміністрації Дональда Трампа. Він оцінив свої контакти як "дуже шанобливі" і висловив оптимізм, що діалог Росії і США відновився.

"Ми бачимо початок шанобливого, хорошого діалогу", — сказав Дмитрієв.

Представник Путіна підкреслив, що під час двох днів, які він провів у Вашингтоні, "відбулася дуже позитивна, відверта розмова".

"Я думаю, що наші колеги зі США розуміють, що треба відновлювати діалог із Росією, і що Росія вистояла в тій спробі стратегічної поразки, яку адміністрація президента Байдена намагалася їй завдати", — зазначив він.

Що відомо про останні перемовини у Саудівській Аравії

23 березня в Ер-Ріяді українська та американська делегації провели зустріч. Зокрема сторони обговорювали безпеку обʼєктів енергетики та інфраструктури. Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що "дискусія була продуктивною та цілеспрямованою".

24 березня в Саудівській Аравії також відбулися переговори делегацій Росії та США. Вони проходили у закритому режимі. Журналістів попросили покинути територію готелю The Ritz-Carlton, де вони проводяться. За словами речника Кремля Дмитра Пєскова сьогодні представники США та РФ обговорювали питання "зернової ініціативи" для забезпечення безпеки судноплавства.

Згодом джерела Суспільного повідомили, що українська делегація залишається в Саудівської Аравії ще на день для зустрічі з представниками США.