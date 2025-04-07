Президент Дональд Трамп повідомив, що заперечення Китаю проти нових тарифів США призупинили угоду щодо продажу TikTok і збереження його функціонування в США.

Слова американського президента наводить агенція Bloomberg.

"Ми майже досягли угоди по TikTok — не зовсім угоди, але дуже близькі до цього. Проте потім Китай змінив умови через тарифи", — сказав Трамп журналістам на борту Air Force One.

Трамп додав, якби він трохи знизив тарифи, то партнери "погодилися б на угоду за 15 хвилин".

Представники адміністрації Трампа, зокрема віцепрезидент Джей Ді Венс і радник з національної безпеки Майк Волц, працювали над угодою про продаж застосунку.

Перед тим, як Трамп оголосив про широкомасштабні мита 2 квітня, угоду закрили. Її просував консорціум американських інвесторів, включаючи Oracle Corp., Blackstone Inc. і венчурна компанія Andreessen Horowitz.

Раніше газета Washington Post повідомляла, що кроки Трампа щодо підвищення тарифів на Китай призвели до зупинки переговорів.

За даними Bloomberg, компанія ByteDance мала б у власності менш як 20% акцій TikTok, американський офіс проводив би операції незалежно від ByteDance. Це дозволило б дотримуватись законів США.

Очікувалось, що 2 квітня, Трамп підписав би указ про відкриття 120-денного вікна для завершення угоди про покупку TikTok. Та коли стало зрозуміло, що США запровадять тарифи на імпорт іноземних товарів — Китай відмовився схвалити угоду.

Президент США Дональд Трамп відклав ще на 75 днів виконання закону про заборону чи продаж соціальної мережі для поширення відео TikTok. США мали б заборонити TikTok 5 квітня, якщо компанія-власник ByteDance не продала б його до того часу.

Цією мережею користуються 170 млн американців. Платформи Amazon та OnlyFans зацікавлені в тому, щоб викупити американську частку TikTok у китайської компанії ByteDance.