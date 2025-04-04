США відкладуть заборону TikTok ще на 75 днів

Президент США Дональд Трамп відклав ще на 75 днів виконання закону про заборону чи продаж соціальної мережі для поширення відео TikTok. США мали б заборонити TikTok 5 квітня, якщо компанія-власник ByteDance не продала б його до того часу.

Про це пише CNN.

"Моя адміністрація дуже наполегливо працювала над Угодою про збереження TikTok, і ми досягли величезного прогресу. Угода вимагає додаткової роботи, щоб забезпечити підписання всіх необхідних схвалень", — сказав Трамп.

17 січня Верховний суд США підтримав закон про блокування TikTok в країні, якщо китайська компанія ByteDance, яка володіє цією соцмережею, не продасть її. Дональд Трамп, після своєї інавгурації 20 січня, продовжив ембарго на заборону TikTok до 5 квітня.

Міністерство юстиції країни визначило, що TikTok становить загрозу "величезної глибини та масштабу" національній безпеці. Мовляв, завдяки цьому застосунку Китай поширює пропаганду, а також використовує спеціальне програмне забезпечення, яке стимулює дітей проводити якнайбільше часу на платформі.

Ще одна вагома причина заборони — уряд Китаю нібито може отримати дані користувачів TikTok. Згідно з законодавством Китаю, місцеві компанії мають співпрацювати з державною розвідкою.

Цією мережею користуються 170 млн американців. Платформи Amazon та OnlyFans зацікавлені в тому, щоб викупити американську частку TikTok у китайської компанії ByteDance.