Президент США Дональд Трамп у четвер заявив, що готовий надати Китаю полегшення щодо нових мит, якщо Пекін схвалить угоду, яка передбачає відокремлення китайської компанії ByteDance від застосунку TikTok на території Сполучених Штатів.

Про це пише агентство EFE.

Цю заяву Трамп зробив під час спілкування з журналістами на борту президентського літака Air Force One у відповідь на запитання, чи готовий він досягати домовленостей із різними країнами для пом’якшення наслідків нових мит, оголошених у середу. Зокрема, щодо Китаю загальне мито зараз становить 54%.

"Ну, це залежить", — відповів Трамп на питання про можливість домовленостей. — "Все залежить від того, що вони запропонують. Наприклад, TikTok. Маємо ситуацію, коли Китай, можливо, скаже: "Ми схвалюємо угоду, але що ви зробите з митами?", — пояснив він.

"Мита дають нам велику перевагу у переговорах. Завжди давали. Я ефективно використовував їх під час першої каденції. Тепер ми підняли це на абсолютно новий рівень", — наголосив Трамп.

Водночас він уточнив, що наразі не веде конкретних переговорів із Пекіном щодо цього питання. "Ні, я просто навів це як приклад", — додав він.

Коли та чому TikTok вирішили заборонити в США

Законопроєкт, який вимагав від ByteDance протягом девʼяти місяців продати TikTok американському власнику, інакше мережу заборонять у США, президент Джо Байден підписав 24 квітня 2024 року. Міністерство юстиції країни визначило, що TikTok становить загрозу "величезної глибини та масштабу" національній безпеці. Мовляв, завдяки цьому застосунку Китай поширює пропаганду, а також використовує спеціальне програмне забезпечення, яке стимулює дітей проводити якнайбільше часу на платформі.

Ще одна вагома причина заборони — уряд КНР нібито може отримати дані користувачів TikTok. Згідно з законодавством Китаю, місцеві компанії мають співпрацювати з державною розвідкою. Шоу Цзі Чу, гендиректор китайської ByteDance, що володіє TikTok, раніше обіцяв, що дані американських користувачів соцмережі будуть недосяжними для Китаю і зберігатимуться на серверах, якими керує сторонній підрядник — компанія Oracle Corp.

Термін, до якого ByteDance має продати TikTok, завершився 19 січня 2025 року. На думку компанії закон, що вимагає її це зробити, порушує принципи захисту свободи слова відповідно до Першої поправки до Конституції США. У грудні 2024-го ByteDance звернулася до Верховного суду Сполучених Штатів з проханням призупинити дію закону. Але 17 січня суд таки підтримав закон.

Як писав Bloomberg, китайська влада розглядає можливість продажу американського підрозділу TikTok Ілону Маску, якщо заборони в США не вдасться уникнути (Компанія ByteDance відмовилася це коментувати).

18 січня менш ніж за дві години до того, як заборона набула чинності TikTok припинив роботу у США. Програма також зникла з App Store від Apple та видає помилку під час завантаження у Google Play. Однак Трамп заявив, що після інавгурації накаже відтермінувати блокування китайської платформи TikTok. Через 12 годин після заборони та через кілька годин кілька годин після заяви Трампа, додаток почав відновлювати роботу у США.