У Міністерстві закордонних справ Литви заявили, що видані Міжнародним кримінальним судом (МКС) ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та ексміністра оборони Йоава Галланта мають бути виконані.

Про це повідомляє LRT, посилаючись на заяву литовського зовнішньополітичного відомства.

Там наголосили, що рішення суду є "обов'язковими до виконання" для всіх держав-учасниць Римського статуту МКС або тих країн чи територій, які визнають його юрисдикцію МКС.

"Литва постійно підтримує роботу МКС і поважає його незалежність і неупередженість", — йдеться у повідомленні.

Водночас у МЗС Литви зауважили, що не всіх організаторів та виконавців "терористичної атаки" ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року було покарано і що близько 100 ізраїльських та інших громадян досі перебувають у заручниках.

Як пише видання, Римський статут набув чинності в Литві в серпні 2003 року, і наразі його учасниками є 125 країн. Україна також приєдналася до статуту й він набуде чинності 1 січня 2025 року.

21 листопада МКС видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу і колишнього міністра оборони Йоава Галланта. Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів у Секторі Гази. Також ордер на арешт видано на лідера військового крила ХАМАСу Мухаммеда Діаба Ібрагіма аль-Масрі, відомого як Мухаммед Дейф. У серпні 2024 року ЦАХАЛ заявив про загибель Дейфа внаслідок удару по району Хан-Юніс.