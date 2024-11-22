Байден назвав обурливою видачу МКС ордерів на арешт ізраїльських лідерів

Президент США Джо Байден назвав обурливими ордери Міжнародного кримінального суду на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галланта.

Про це йдеться у повідомленні Білого дому.

"Видача МКС ордерів на арешт ізраїльських лідерів є обурливою. Дозвольте мені ще раз чітко заявити: що б не мав на увазі МКС, між Ізраїлем і ХАМАС немає рівнозначності — жодної. Ми завжди будемо підтримувати Ізраїль проти загроз його безпеці", — йдеться у повідомленні.

21 листопада Міжнародний кримінальнй суд (МКС) видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу і колишнього міністра оборони Йоава Галланта. Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів у Секторі Гази.

Тепер країни, які ратифікували Римський статус МКС, зобов'язані арештувати Нетаньягу та Галланта у разі їх приїзду. Додамо, що Римський статут підписали 137 країн, а ратифікували 123 держави.

Члени уряду Ізраїлю звинуватили в антисемітизмі МКС у Гаазі, який видав ордери на арешт прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галланта.

Атака ХАМАС на Ізраїль та війна в Газі

Вранці 7 жовтня 2023 року бойовики руху ХАМАС вдерлися на територію Ізраїлю із Сектору Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію. Наступного дня уряд Ізраїлю запровадив воєнний стан в країні.

9 жовтня Ізраїль заявив про відновлення контролю над усіма прикордонними містами та згодом анонсував "повну облогу" Сектору Гази. 11 жовтня у Секторі Гази припинилося постачання електроенергії. Це сталося після того, як на єдиній електростанції закінчилося паливо. 12 жовтня міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що анклав залишатиметься без світла, води та палива, поки не будуть звільнені заручники з Ізраїлю. Згодом в ООН заявили про гуманітарну катастрофу в Газі.

13 жовтня ЦАХАЛ закликав цивільних мешканців міста Газа евакуюватися у південному напрямку "задля власної безпеки та захисту". Згодом речник ЦАХАЛу Хагарі заявив, що сухопутні війська "розширюють свої наземні операції" та посилять повітряні удари. Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу 28 жовтня заявив про початок другого етапу війни проти ХАМАСу.

1 листопада 2023 року війська Ізраїлю прорвали передову лінію оборони руху ХАМАС у північній частині Сектору Гази. Того ж дня для евакуації людей відкрили контрольно-пропускний пункт Рафах, що на кордоні з Єгиптом. Зранку 24 листопада між Ізраїлем і ХАМАСом розпочалося чотириденне перемир'я, що супроводжувалося звільненням груп заручників.

Через війну між Ізраїлем та ХАМАСом в Червоному морі єменські хусити, яких підтримує Іран, почали обстрілювати судна. Вони заявили, що атакують кораблі Ізраїлю та його союзників. Після низки ракетних та дронових атак США спільно із Британією атакували сили хуситів в Ємені.