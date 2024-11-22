Британія заявила про готовність арештувати Нетаньягу, якщо він відвідає країну

Уряд Великої Британії на чолі із сером Кіром Стармером заявив, що виконає міжнародні юридичні зобов’язання у разі прибуття прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу до країни. Це сталося наступного дня після того, як Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт Нетаньягу за звинуваченням у злочинах проти людяності та воєнних злочинах.

Про це пише Financial Times.

На запитання, чи виконає Британія ордер на арешт, представник уряду заявив, що країна завжди дотримується своїх юридичних зобов’язань відповідно до національного та міжнародного законодавства. Однак конкретні сценарії або гіпотетичні ситуації коментувати відмовилися.

Заява Великої Британії з’явилася на тлі повідомлень, що Німеччина не планує виконувати ордер МКС, ставши першою західною державою, яка висловила таку позицію. За словами представника уряду Німеччини Штеффена Хебештрайта, "історична відповідальність Німеччини перед Ізраїлем унеможливлює такі дії".

Водночас держави, такі як Іспанія, Італія, Нідерланди та Ірландія, оголосили, що виконають свої зобов’язання перед МКС. Угорщина, навпаки, запросила Нетаньягу з офіційним візитом.

Згідно з британським законодавством 2001 року, міністр закордонних справ зобов’язаний передати ордери МКС до компетентних юридичних органів, які повинні діяти, якщо визнають ордер дійсним. Представники уряду наголосили, що Велика Британія ще ніколи не мала випадків арешту за ордером МКС, оскільки особи, на яких він був виданий, не відвідували країну.

Обвинувачення проти Нетаньягу

МКС стверджує, що Нетаньягу та колишній міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант несуть відповідальність за воєнні злочини, включаючи використання голоду як методу ведення війни, та злочини проти людяності. Окрім цього, суд видав ордер на арешт лідера ХАМАС Мохаммеда Даїфа за злочини, пов’язані з нападом на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Ордери МКС залежать від виконання державами-членами, оскільки сам суд не має механізму їх примусового впровадження.

21 листопада МКС видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу і колишнього міністра оборони Йоава Галланта. Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів у Секторі Гази. Також ордер на арешт видано на лідера військового крила ХАМАСу Мухаммеда Діаба Ібрагіма аль-Масрі, відомого як Мухаммед Дейф. У серпні 2024 року ЦАХАЛ заявив про загибель Дейфа внаслідок удару по району Хан-Юніс.