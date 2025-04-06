Російська армія вночі атакувала Київ балістичними ракетами, у всіх штатах США відбулися масові протести проти Дональда Трампа та Ілона Маска, ввечері Росія безпілотниками атакувала Миколаїв — Суспільне зібрало головні новини станом на ранок 6 квітня.

Атака на Київ

О пʼятій ранку в Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу. Згодом у місті пролунала серія сильний вибухів. Через атаку в місті є постраждалі, повідомив міський голова Кличко. За його інформацією, в столиці є займання у Соломʼянському, Дарницькому та Оболонському районах. У Дарницькому районі троє травмованих.

Польща зранку піднімала у небо військову авіацію через ракетну атаку Росії по Україні, повідомило Оперативне командування ЗС Польщі.

Масові протести у США

Мільйони людей взяли участь у акціях протесту "Руки геть!" проти президента США Дональда Трампа та його радника-мільярдера Ілона Маска. Вони відбулися у столицях всіх американських штатів, федеральних будівлях, офісах Конгресу, штаб-квартирі соціального страхування, парках і меріях, повідомляє телеканал CNN.

Демонстранти мітингують проти президента США Дональда Трампа та його радника Ілона Маска під час акції "Руки геть!" біля монумента Вашингтона у Вашингтоні , округ Колумбія, США, 5 квітня 2025 року. REUTERS/Tierney L Cross

Організатори акції кажуть, що мають три вимоги: "припинення поглинання мільярдерами та нестримної корупції в адміністрації Трампа; припинення скорочення федеральних коштів на Medicaid, соціальне забезпечення та інші програми, на які покладаються працюючі люди; припинення нападів на іммігрантів, транслюдей та інші спільноти".

Чому це важливо: як пише CNN, тисячі федеральних працівників звільнені або отримали повідомлення про негайне звільнення в рамках плану Трампа та Маска щодо скорочення федерального уряду. Окрім того, Білий дім запровадив вищі мита на імпорт.

Обстріл Миколаєва

Ввечері 5 квітня російські дрони атакували Миколаїв, повідомив керівник ОВА Віталій Кім. За його словами, травмовані три жінки. У місті пошкоджені сім будинків та автівка.