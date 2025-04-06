У Києві пролунали потужні вибухи: що відомо

У Києві в ніч на 6 квітня пролунала серія сильних вибухів. Травмовані троє людей. Окрім того, у трьох районах міста спалахнули пожежі.
Про це повідомили Київська міська військова адміністрація (КМВА) та міський голова Віталій Кличко.
О пʼятій ранку в Україні оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. Згодом у столиці пролунала серія потужних вибухів, інформують наші кореспонденти. У КМВА уточнили, що у місті спрацювала протиповітряна оборона (ППО).
У Дарницький та Оболонський райони Києва є виклики медиків, повідомив міський голова Віталій Кличко. Бригади прямує на місце.
Голова КМВА Тимур Ткаченко згодом повідомив, що внаслідок ракетної атаки зафіксовано займання у Дарницькому та Оболонському районах міста.
Падіння уламків зафіксували в двох місцях Оболонського району Києва, повідомив попередні дані міський голова Кличко. Їх виявили на території нежитлової забудови.
Через атаку на Київ є троє постраждалих в Дарницькому районі, повідомив міський голова Кличко. Пожежі зафіксовані в Дарницькому, Соломʼянському та Оболонському районах міста, додав він. Також пошкоджені 8 автівок.
У Києві в Оболонському районі, де внаслідок атаки РФ сталася пожежа в офісному центрі, відбулося часткове руйнування будівлі. Рятувальники працюють на місці, повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Як повідомили в ДСНС станом на 7.16 ранку, рятувальники ліквідовують наслідки у Дарницькому, Оболонському та Соломʼянському районах столиці.
- Дарницький район: за однією адресою пожежа виникла у нежитловій будівлі. За іншою – сталось руйнування будівлі та загоряння трьох поруч припаркованих автомобілів. Займання ліквідовано.
- Оболонський район: за однією адресою пожежа виникла у меблевому цеху з розповсюдженням полумʼя на ще одну складську будівлю. За іншою – сталось часткове руйнування 3,4,5 поверхів 5-поверхового бізнес-центру.
- Соломʼянський район: сталось загоряння на відкритій території окремими осередками та займання фасаду складської будівлі. Пожежу ліквідовано.
Загалом внаслідок обстрілу постраждало 3 людини, двоє з яких госпіталізовані. До ліквідації наслідків наразі задіяно 128 вогнеборців та 27 одиниць пожежно-рятувальної техніки.