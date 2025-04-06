Польща зранку 6 квітня підняла у небо військову авіацію через ракетну атаку Росії по Україні. Для цього задіяли західні винищувачі.

Про це в X повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Повідомляється, що "через активність дальньої авіації Російської Федерації, яка завдає ударів по об’єктах, розташованих, зокрема, на заході України, у повітряному просторі Польщі почала діяти військова авіація”.

Оперативне командування Збройних Сил наголосило, що контролює ситуацію, а підпорядковані йому сили та засоби перебувають у повній готовності до негайного реагування, додали у командуванні.

В Україні через російську атаку станом на 06:20 відомо про двох госпіталізованих у Києві. Там спалахнули пожежі у трьох районах міста, повідомив міський голова Кличко.