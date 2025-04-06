"Руки геть!": у США та Європі відбулись мільйонні протести проти Трампа та Маска

Мільйони людей взяли участь у акціях протесту "Руки геть!" проти президента США Дональда Трампа та його радника-мільярдера Ілона Маска. Вони відбулися в усіх 50 штатах та низці країн світу.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Масові акції протесту під назвою "Руки геть!" відбулися у столицях всіх американських штатів, федеральних будівлях, офісах Конгресу, штаб-квартирі соціального страхування, парках і меріях.

"Ми можемо переконатися, що вони (Трамп та Маск — ред.) нас почують", — заявляють організатори "Руки геть!".

Вони кажуть, що мають три вимоги: "припинення поглинання мільярдерами та нестримної корупції в адміністрації Трампа; припинення скорочення федеральних коштів на Medicaid, соціальне забезпечення та інші програми, на які покладаються працюючі люди; припинення нападів на іммігрантів, транслюдей та інші спільноти".

Протестувальники біля будівлі Капітолію у Солт-Лейк-Сіті, штат Юта, США, 5 квітня 2025 року. REUTERS/Jim Urquhart

Посадовці серед протестувальників

На протестах у Вашингтоні, округ Колумбія, кілька представників вийшли на трибуну, щоб говорити про адміністрацію Трампа. Зокрема представник Демократичної партії Джеймі Раскін із Меріленда сказав, що "немає майбутнього з президентом, який має політику Муссоліні та економіку Герберта Гувера".

"Наші засновники написали Конституцію, яка не починається з «Ми, диктатори», а в преамбулі сказано: «Ми, люди». Жодній моральній людині не потрібен диктатор, який руйнує економіку, який знає ціну всьому і цінність нічого", — сказав Раскін перед багатотисячним натовпом, який зібрався біля монумента Вашингтона.

Демократ Джеймі Раскін виступає перед натовпом під час протестів "Руки геть!" у Вашингтоні, округ Колумбія, США, 5 квітня 2025 року. Getty Images

Серед посадовців були й інші демократи від Міннесоти Ільхан Омар та Флориди Максвелл Фрост, а також президент профспілки державних службовців Еверетт Келлі.

Учасники мітингу з’їхалися з усієї країни, щоб продемонструвати силу в столиці країни через занепокоєння політикою адміністрації. Демонстранти скандували "Трамп має піти!" та тримали плакати з написами "Захистіть нашу Конституцію" та "Руки геть від наших прав".

Демонстранти мітингують проти президента США Дональда Трампа та його радника Ілона Маска під час акції "Руки геть!" біля монумента Вашингтона у Вашингтоні , округ Колумбія, США, 5 квітня 2025 року. REUTERS/Tierney L Cross

Протести у інших країнах

Протестувальники зібралися також в кількох європейських столицях, щоб протестувати проти політики президента США Дональда Трампа та його радника-мільярдера Ілона Маска. У французькому Парижі мітингарі вийшли на Площу Республіки із плакатами "Ілон-злочинець" та "Дамп Трамп" (dump — "смітник" з англ.).

Протести "Руки геть!" проти Дональда Трампа та Ілона Маска у Парижі, Франція, 5 квітня 2025 року. Getty Images/Owen Franken-Corbis/Getty Images

У британському Лондоні люди вийшли на протест на Трафальгарській площі. Протестувальники вийшли на вулицю з американськими прапорами та, дехто, у костюмі Монументу Свободи.

На своїх транспарантах вони заявляють про погрози Трампа вторгнутися в Канаду, Гренландію та Панаму і виступають за демократію.

Демонстранти мітингують проти президента США Дональда Трампа та Ілона Маска на Трафальгарській площі в Лондоні, Велика Британія, 5 квітня 2025 року. Getty Images/Alishia Abodunde

Політика Трампа та Маска

Як пише CNN, відколи Трамп вдруге став президентом, його адміністрація активно заявляла про свої зусилля щодо скорочення федеральних витрат, незалежно від того, кому це може завдати шкоди. Тисячі федеральних працівників звільнені або отримали повідомлення про негайне звільнення в рамках плану Трампа та Маска щодо скорочення федерального уряду. Маск, найбагатша людина у світі, просував політику скорочення витрат як голова так званого Департаменту ефективності уряду США.

2 квітня Трамп оголосив про запровадження мит на продукцію зі 185 країн і територій. Він повідомив про встановлення мінімальної ставки мита на імпортні товари на рівні 10%. Зокрема для товарів з Китаю діятиме мито 34%, а для товарів з Європейського Союзу — 20%. Для окремих країн передбачено індивідуальні тарифи.

Крім того, 3 квітня адміністрація США запровадила 25% мито на всі імпортовані в країну автомобілі. В українському Мінекономіки заявили, що 10% мита для України — це "складно, але не критично".