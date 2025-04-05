6 квітня — 1138-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- У Києві в ніч на 6 квітня пролунала серія сильних вибухів. Травмовані троє людей. Окірм того, у трьох районах міста спалахнули пожежі.
- Російська армія безпілотниками атакувала Миколаїв. За інформацією ОВА, відомо про трьох травмованих жінок.
- У містах України 6 квітня оголошують Днем жалоби за загиблими від російської атаки по Кривому Рогу. Від російської атаки балістичною ракетою постраждало 74 людини, загинуло 18 — серед них 9 дітей.
- Україна повернула ще 45 громадян з тимчасово окупованої території, а також територій Росії та Білорусі.
Ознак формування потужного угрупування військ РФ біля північного кордону України немає — ОТУВ "Сіверськ"
Російська армія зберігає інтенсивність атак на прикордонні громади Сумської, а також Чернігівської та Харківської областей. Наразі ознак формування потужного угрупування немає, але українські військові готуються до різних варіантів розвитку подій, повідомив Суспільному речник ОТУВ "Сіверськ" Вадим Мисник.
За його словами, російська армія перекидає певні угрупування ближче до північного кордону з Україною: "Ми контролюємо ситуацію. Фіксуємо присутність військ РФ. Це сотні кілометрів державного кордону. Перекидаються певні сили, але ознак формування потужного угрупування на даний час ми не вбачаємо. Але ми готуємося до різних варіантів розвитку подій. Російські військові, використовуючи свою транспортну логістику, можуть перекидати сили досить швидко. Ми намагаємося завдавати ударів вглиб території РФ. Будь-яку техніку максимально знищуємо".
Рівень підготовки російських військових різний, уточнив Мисник.
"Ми знаємо, що вони використовують спецпризначенців у якості ДРГ. Ми даємо відсіч. Зараз вже з'являється "зеленка" (рослинність — ред.), є певні рельєфні особливості. Завжди цей регіон був сприятливий для застосування ДРГ. Але у нас достатньо технічних засобів для фіксування. Є протидиверсійні резерви. Але загроза застосування ДРГ існує".
За даними ОТУВ "Сіверськ", військові РФ використовують увесь арсенал озброєння. Зокрема, авіацію:FPV, скиди з БпЛА, КАБ. 34 ми зафіксували на Сумщині протягом минулої доби 5 квітня.
Військові РФ з артилерії обстріляли Білозерку на Херсонщині: поранений чоловік
Близько 13:00 6 квітня російські військові з артилерії обстріляли Білозерку Херсонської області. Травмований 75-річний місцевий житель.
Про це у Telegram повідомила Херсонська ОВА.
У дописі йдеться, що чоловіка доправили до лікарні з вибуховою та черепно-мозковою травмами, контузією й уламковими пораненнями. Він перебуває у тяжкому стані, додали в ОВА.
Лише одну з шести балістичних ракет, які РФ запустила по Україні, вдалося збити, решта атакували Київщину — Ігнат
У ніч проти 6 квітня росіяни масовано атакували Україну ракетами та дронами. Зокрема, випустили 6 балістичних ракет. Одну вдалось збити, інші атакували Київ та область. У регіоні є жертви й численні руйнування.
Про це розповів у ефірі телемарафону "Єдині новини"начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
"На жаль, з балістичних ракет, яких було шість, вдалося знищити лише одну, решта є, на жаль, влучання. Це Київщина. Калібри та ракети Х-101 було знищено та подавлено засобами радіоелектронної боротьби у кількості 12 крилатих ракет. Таким чином не досягли вони своїх цілей", — сказав Юрій Ігнат.
У Мелітополі школярів змушують ходити до пропагандистського музею під загрозою неатестації — "Жовта Стрічка"
У тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області окупаційна влада змушує школярів старших класів відвідувати екскурсії до пропагандистського музею "Росія — моя історія".
Про це повідомили в русі опору "Жовта стрічка".
Зазначається, що такі екскурсії до музею є обов’язковими, адже без них не поставлять підсумкову оцінку з історії та літератури.
"Адміністрація місцевих шкіл отримала вказівку забезпечити "100-процентное посещение" музею "Росія — моя історія". Під час екскурсій дітей змушують фотографуватися та записувати відео з подяками окупаційній владі, які потім транслюють на місцевому телебаченні як "добровільну активність молоді".
Раніше Суспільне повідомляло, що у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області окупанти пропонують призначити серед мешканців будинків "відповідальних за патріотичну роботу".
Армія РФ намагається повернути Надію на Луганщині, яку в березні звільнили ЗСУ — Трегубов
Окупаційні війська РФ атакують село Надія в Луганській області, яке в березні 2025 року звільнили бійці Третьої штурмової бригади. Російські військові приховували втрату населеного пункту від вищого командування.
Про це 6 квітня в етері телемарафону "Єдині новини" розповів речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов.
У зведенні Генштабу ЗСУ про бої біля Надії згадували 2 квітня. За словами речника, війська РФ не припиняють тиск на село.
"Дуже активно вони намагаються повернути саме Надію. Як так розумію, що втрата Надії стала для них сюрпризом, який не відразу доведений до вищого командування. Коли воно про це дізналося, почалися деякі судорожні рухи", — повідомив Віктор Трегубов.
У Полтаві провели акцію-нагадування про військовополонених
6 квітня в Полтаві відбулася акція на підтримку українських військових, які перебувають у російському полоні або вважаються зниклими безвісти.
Про це повідомила кореспондентка Суспільного з місця події.
На акцію вийшли рідні, друзі військових та небайдужі полтавці, аби нагадати про полонених Маріупольського гарнізону, всіх інших полонених та зниклих безвісти. Зібрались містяни на зупинці Будинок побуту.
Однією з частин акції став автопробіг — участь у ньому взяли понад 20 автомобілів. Колона стартувала опівдні біля міської ради. Автівки з закликами зробили три кола навколо Корпусного саду у центрі Полтави, після чого продовжили рух по місту.
Подібні акції в Полтаві проводять щотижня. Долучитися може кожен охочий, аби підтримати військових та їхні родини.
Повітряні Сили: протягом тижня ППО знищила понад 480 повітряних цілей. Яких саме
Протягом тижня (з 31.03.25 по 06.04.25) протиповітряною обороною Cил оборони знищено 481 повітряну ціль.
Про це у неділю, 6 квітня, інформують Повітряні Сили ЗСУ.
Серед знищених упродовж тижня повітряних цілей:
- 6 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ;
- 6 крилатих ракет "Калібр";
- 1 балістична ракета "Іскандер-М";
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69;
- 257 ударних БпЛА типу Shahed;
- 106 розвідувальних БпЛА;
- 103 БпЛА інших типів.
Авіація Повітряних Сил впродовж тижня здійснила близько 100 літаковильотів, зокрема:
- понад 50 — на винищувальне авіаційне прикриття;
- близько 30 — на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.
Пілоти Повітряних Сил завдали десятки авіаударів по російських позиціях, застосовуючи авіаційні бомби та ракети різних типів.
Уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та військової техніки противника.
За тиждень підрозділи безпілотних авіаційних комплексів Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил здійснили 944 бойові вильоти, з них:
- 837 розвідувальних вильотів із використанням БпЛА;
- 107 вильотів на застосування скидів та FPV-дронів.
Унаслідок цього бойові втрати росіян орієнтовно склали:
- понад 35 осіб;
- 6 укриттів;
- 4 одиниці автомобільної техніки.
У Польщі застерігають Трампа від "історичної помилки" щодо Росії
У Польщі застерігають президента США Дональда Трампа від “історичної помилки” щодо Росії. Радник прем'єр-міністра Дональда Туска з питань України Павел Коваль заявив, що мирні переговори з Україною не повинні призвести до визнання територіальних претензій Москви.
Про це пише видання Financial Times.
Трамп ризикує зробити “історичну помилку”, якщо його переговори щодо припинення війни РФ в Україні призведуть до того, що США визнають претензії Росії на Крим та інші окуповані території, наголосив Коваль.
Радник Туска з питань України, який очолює комітет у закордонних справах польського парламенту, заявив в інтерв'ю, що “червона лінія” буде перетнута для Польщі і решти країн Центральної Європи, якщо розширені кордони Росії будуть юридично визнані як результат вторгнення в сусідню країну.
Коваль це заявив перед вильотом до Вашингтона на зустріч із високопоставленими членами Конгресу США і спеціальним посланником президента Трампа з питань України Кітом Келлоггом,.
За словами Коваля, існує чітка різниця між “тимчасовими рішеннями” щодо припинення бойових дій в Україні та виконанням “російських очікувань щодо визнання Криму, Донбасу чи інших частин України, що було б історичною помилкою”. З точки зору прецеденту, який би створив Путін для розширення “імперської Росії”, Коваль попередив, що “це було би жахливо”.
На ТОТ Запорізької області з'явились автобуси із зображенням георгіївської стрічки та радянських маршалів — ЦНС
На тимчасово захоплених територіях Запорізької області окупанти розмістили на громадському транспорті зображення георгіївських стрічок та радянських маршалів. Присвячено це до 80 річниці закінчення Другої світової війни.
Про це сьогодні, 6 квітня, повідомили в Центрі національного спротиву.
Зазначається, що на ТОТ Запорізької області з'явилися автобуси із зображеннями георгіївських стрічок, радянських маршалів та датами "1945-2025" у рамках відзначення 80 річниці закінчення Другої світової війни. Втім, проблема нестачі громадського транспорту при окупаційній владі залишається:
"Транспорт на ТОТ майже не працює: люди змушені йти пішки, шукати попутки або платити втридорога за "маршрутки без графіка". Але замість маршрутів для цивільних — окупанти запускають автобуси для пропаганди. Ці "побєдобуси" — не про історію і не про людей", — йдеться у повідомленні.
Армія РФ атакувала безпілотником передмістя Херсона Антонівку. Є загиблий
Близько 9:00 6 квітня 2025 року російські військові атакували БпЛА передмістя Херсона Антонівку.
Про це у Facebook повідомила Херсонська обласна прокуратура.
Внаслідок скидання вибухівки загинув 63-річний чоловік. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини, додали у відомстві.
Зеленський: "Тиску на РФ досі недостатньо, і щоденні удари по Україні це доводять"
Тиску на Росію досі недостатньо, і щоденні російські удари по Україні це доводять. За минулий тиждень проти українських міст і сіл РФ випустила понад 1460 керованих авіаційних бомб, майже 670 ударних дронів і більш ніж 30 ракет різних типів, з них понад два десятки — цієї ночі.
Про це заявив президент Володимир Зеленський у неділю, 6 квітня.
“Цієї ночі – балістика проти Києва, ударні дрони по області. Били також по Миколаївській, Сумській, Харківській, Хмельницькій та Черкаській областях”, — наголосив Зеленський.
Він відзначив, що кількість повітряних атак зростає. За словами Зеленського, так Росія показує свої справжні наміри — продовжувати терор, поки світ це дозволяє.
“Кожен удар – по наших людях, дітях. Вони воюють проти дітей, які граються на дитячих майданчиках… Такі атаки — відповідь Путіна на всі міжнародні дипломатичні зусилля”, — додав президент.
За словами Зеленського, кожен із партнерів побачив — Америка, уся Європа, весь світ, що Росія збирається далі воювати й убивати.
“Тому жодного послаблення тиску не може бути. Варто спрямовувати всі сили заради гарантування безпеки та наближення миру”, — заявив Зеленський.
День жалоби за загиблими в Кривому розі: у Києві приспустили прапори й заборонили розважальні заходи
Сьогодні, 6 квітня, в Україні оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня. В Києві приспустили прапори й заборонили проведення розважальних заходів.
Про це йдеться на офіційному порталі Києва.
"В Києві приспустили прапори й заборонили проведення розважальних заходів. Таке рішення прийнято на знак жалоби за загиблими від російської атаки на Кривий ріг", — повідомили у КМДА.
Напередодні очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник також повідомляв, що Київщина приєднується до жалоби за загиблими внаслідок ракетної атаки армії РФ по Кривому Рогу.
Сибіга: "Настав час посилити тиск на Москву"
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи російський повітряний удар по Україні у неділю, 6 квітня, заявив, що єдиною відповіддю Росії на пропозиції США щодо повного припинення вогню досі був запуск нових ракет, безпілотників і бомб проти України та її народу.
Про це глава МЗС написав у соцмережі Х.
“Ще одна масована російська повітряна атака по всій Україні сьогодні вранці. Балістичні ракети над Києвом та іншими містами, рої ракет і безпілотників у багатьох регіонах, а також авіаційна бомба на багатоповерховому житловому будинку в Куп'янську, в результаті чого постраждали мирні жителі”, — написав Сибіга.
За його словами, “настав час посилити тиск на Москву”.
"Вперше за довгий час була спроба масованого штурму": речник "Хартії" розповів про ситуацію на Харківському напрямку
На ділянці фронту на півночі Харківщини окупанти намагалися штурмувати позиції Сил оборони. Російські військові рухалися на штурм переважно пішки. Штурм вдалося відбити.
Про це 6 квітня в етері "Суспільне. Студія" розповів начальник служби зв'язків з громадськістю 13-ї бригади Нацгвардії "Хартія" Володимир Дегтярьов.
"За цей тиждень була зміна ситуації. Вперше за довгий час була спроба доволі масованого штурму, все ще у пішому порядку. Цю спробу розвідники виявили ще задовго до того, як вони почали накопичуватися, тому ми змогли спланувати, як уразити їх до підходів на передові позиції нашої піхоти", — сказав Дегтярьов.
Втрати російської піхоти на відтинку, який контролює "Хартія", з початку квітня склали понад 120 військових, 80 — безповоротно.
Таку кількість людей покласти за 5-6 днів — це немало. Мова йде про одну-півтори роти особового складу. Накопичення є.
За словами речника, протягом останніх тижнів бійцям "Хартії" вдалося взяти у полон кілька десятків російських військових.
Приблизно половина з них — підрозділи, набрані з тюрем. Їхня мотивація проста: вийти на свободу. підписуючи контракт з Міноборони Росії. Друга категорія — середньостатистичні росіяни, які підуть на війну, розраховуючи швидко покращити своє фінансове положення. Це люди з повною професійною освітою, які живуть у досить великих містах.
На Хмельниччині під час повітряної тривоги 6 квітня збили одну ракету
Сьогодні, 6 квітня, у Хмельницькій області під час повітряної тривоги було чути звуки вибухів. Працювали сили протиповітряної оборони, які знищили одну ракету.
Про це повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.
"На жаль, внаслідок атаки місцева жителька отримала травми — уламками скла їй порізало ногу. Пошкоджено приміщення житлового будинку, літньої кухні, два підсобних приміщення та три автомобілі", — написав Сергій Тюрін.
Індентифікували 1282 тіла загиблих на війні проти України кримчан — база "Груз 200"
1282 тіла загиблих кримчан у війні проти України на боці Росії вдалося ідентифікувати станом на 6 квітня 2025 року. Порівняно із початком березня, у списку на 79 людей більше.
Про це свідчать дані бази "Груз 200" редакції "Крим.Реалії".
"У базі даних “Груз 200” міститься інформація про місце народження, місце призову або вербування до російської армії (включаючи фактичний військовий підрозділ), а також — для частини із загиблих — точне або приблизне місце і дата загибелі", — йдеться на сайті проєкту.
Також автори наголошують, що ці цифри можуть бути неточними, адже окупаційна влада приховує кількість загиблих. Дані отримані з відкритих джерел. Редакція оприлюднила базу 19 грудня 2024 року — тоді у списку було понад 1000 осіб.
Нагадаємо, за даними Представництва Президента України в Криму, за час повномасштабного вторгнення загинули щонайменше 1873 солдати російської армії із частин, розташованих на окупованому півострові. 1266 із них, ймовірно, були громадянами України.
Кличко розповів деталі щодо загиблого у Києві
"У Дарницькому районі виявили тіло загиблого внаслідок атаки ворога чоловіка. Він знаходився на вулиці, поруч з епіцентром вибуху. Особу чоловіка встановлюють", — написав мер Києва Віталій Кличко.
Повітряні Сили: ППО збила 13 ракет і 40 дронів
У ніч проти 6 квітня сили протиповітряної оборони збили 13 ракет і 40 безпілотників, якими військо РФ атакувало Україну.
Про це зранку 6 квітня повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.
За даними Повітряних Сил, у ніч на 6 квітня російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні ракетами повітряного, наземного, морського базування та ударними БпЛА.
За попередніми даними, радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 132 засобів повітряного нападу — 23 ракети різних типів та 109 ударних БпЛА (безпілотників-імітаторів інших типів), зокрема:
- 9 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ (пуски з літаків Ту-95МС із повітряного простору Саратовської обл. — РФ);
- 8 крилатих ракет "Калібр" (пуски з акваторії Чорного моря);
- 6 балістичних ракет "Іскандер-М" (район пусків Брянська обл. — РФ);
- 109 ударних БпЛА типу Shahed та дрони-імітатори інших типів (райони пусків – Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Курськ — РФ; Чауда — Крим).
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 10.00 підтверджено збиття 53 повітряних цілей:
- 6 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ;
- 6 крилатих ракет "Калібр";
- 1 балістичної ракети "Іскандер-М";
- 40 ударних БпЛА типу Shahed.
- 53 безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
""Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Сумщина, Харківщина, Хмельниччина, Черкащина та Миколаївщина", — йдеться у дописі.
Унаслідок ракетного обстрілу Києва одна людина загинула, ще троє людей поранені — поліція
Унаслідок ракетного обстрілу Києва одна людина загинула, ще троє людей дістали поранення, повідомили в Поліції Києва.
Ракетний удар по Києву: Посол США Брінк заявила про "ракети з боку Росії"
Пані посол США в Україні Бріджит Брінк зранку 6 квітня написала про обстріли Києва та решти України балістичними та крилатими ракетами з боку Росії.
Відповідний пост Брінк оприлюднила у соцмережі Х.
"Станом на 6:30 ранку Київ та решта України залишаються під обстрілом балістичними та крилатими ракетами з боку Росії. Гучні вибухи в столиці та повідомлення про напади в кількох містах", — написала Брінк.
Раніше президент України Володимир Зеленський підкреслив, що посольство США не вказало, що саме російська ракета атакувала Кривий Ріг 4 квітня, внаслідок чого загинули 9 дітей і 9 дорослих.
У Кривому Розі ввечері 4 квітня пролунав вибух. Війська РФ атакували центр житлового мікрорайону касетним "Іскандером". Загинули 18 людей, серед них дев’ятеро — діти. Понад 60 містян дістали поранення.
На це відреагувала в соцмережі Х надзвичайний і повноважний посол США в Україні Бріджит Брінк. Вона не вказала, чия ракета вразила місто:
"З жахом дізналися, що сьогодні вночі балістична ракета впала біля дитячого майданчика та ресторану в Кривому Розі. (...) Ось чому війна повинна закінчитися".
Піхотинці армії РФ штурмують на Лиманському напрямку із протитанковими мінами в руках — ОСУВ "Хортиця"
В боях на Лиманській ділянці фронту бійці Сил оборони фіксують російських піхотинців, які йдуть на штурми із протитанковими мінами. Цю тактику війська РФ вже використовували біля Торецька та в Часовому Яру.
Про це 6 квітня в етері "Суспільне. Студія" розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов.
Окупанти йдуть в атаки із протитанковими мінами, аби закинути їх в укриття та на позиції українських військових.
"Це активно використовувалось на Торецькому напрямку, в місті Торецьк і обмежено, здається, ще в Часовому Яру. Це коли, фактично, людина біжить з мінами в руках, намагається ці міни жбурнути", — розповів Віктор Трегубов.
За словами речника ОСУВ "Хортиця", цю тактику складно назвати ефективною
"Якщо є багато мін, багато людей, і їх не шкода, то можна спробувати. Скажімо так, в міських боях це інколи приносило якийсь ефект, але дуже часто з цими мінами гине сам виконавець. Тому така, сумнівна тактика".
Напередодні, на сторінці ОСУВ "Хортиця" в Telegram повідомляли, що російські піхотинці йшли на штурм із мінами ТМ-62. Окупанти атакували з мінами у смузі відповідальності 66 окрема механізована бригада імені князя Мстислава Хороброго.
Військові РФ атакували шість громад Сумщини: є пошкодження у Великописарівській та Сумській
Вночі та зранку 6 квітня російська армія вдарила по шістьох громадах Сумщини. У Великописарівській внаслідок атаки пошкоджене домоволодіння, у Сумах — приватне підприємство.
Такі дані Сумської ОВА. По Сумах вдарили вісім БпЛА. Внаслідок вибухів пошкоджені адміністративні, складські приміщення, автомобільна та інша техніка одного з підприємств.
Великописарівська громада: зафіксовані артилерійські обстріли, удар FPV-дронами. Пошкоджене приватне домоволодіння.
Ямпільська громада: вдарили FPV-дроном та трьома БпЛА.
Шалигинська громада: удар FPV-дронами, скидання ВОГ з БпЛА.
Юнаківська громада: били з мінометів, артилерії.
Краснопільська громада: скидання ВОГ з БпЛА, мінометні обстріли, удар КАБ.
Вночі та зранку 6 квітня Сумщину обстріляли 27 разів. Зафіксовані 74 вибухи.
На Закарпатті 6 квітня оголосили днем жалоби за загиблими у Кривому Розі
У неділю, 6 квітня, в Закарпатській області оголосили день жалоби за загиблими у Кривому Розі.
Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький у Facebook.
Прапори будуть приспущені. Людей просять утриматись від розважальних заходів та музики.
"Закарпаття разом з Кривим Рогом, з усією країною глибоко тужить за невинними жертвами Росії. Ворог цинічно знищує майбутнє України — вбиває її дітей, обстрілює мирні міста, лікарні, школи, садки. Світ повинен бачити це. Зло потрібно зупинити, щоб воно не зруйнувало світ. Щирі співчуття рідним загиблих! Світла пам’ять всім, кого вбила Росія", — йдеться у повідомленні.
Наслідки атаки з боку РФ фіксуються у трьох районах Київщини — КОВА
Уночі військо РФ провело масовану комбіновану атаку БпЛА та ракетами на Київщину. Тривога тривала всю ніч. В області працювали сили ППО. Є збиті цілі. Постраждалих серед населення немає, повідомив зранку керівник КОВА Микола Калашник.
Наслідки атаки фіксуються у трьох районах.
Броварський район. Зазнали руйнувань 2 будівлі підприємства з ремонту авто. Пошкоджено 7 автомобілів та 2 навантажувачі. Також пошкоджені вікна та фасад автозаправної станції.
Бучанський район. Пошкоджено дах та стіну будинку. Пошкодження незначні.
Фастівський район. Пошкоджено легковий автомобіль.
Оперативні групи продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків нічної атаки.
Війська РФ обстріляли з різних видів зброї 13 сіл на прикордонні Чернігівщини
Протягом доби 5 квітня армія РФ атакувала три прикордонні громади Чернігівщини: Новгород-Сіверську, Семенівську та Сновську. Під вогнем опинилися 13 населених пунктів.
Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.
Новгород-Сіверська громада:
- село Грем’яч — два вибух, ймовірно, FPV-дрон);
- село Бучки — один вибух, ймовірно, скид вибухового пристрою з БпЛА;
- село Ясна Поляна — чотири вибухи, ймовірно, скиди вибухового пристрою з БпЛА.
Семенівська громада:
- село Архипівка — сім вибухів, ймовірно, FPV-дрони та 13 вибухів, ймовірно, скиди вибухових пристроїв з БпЛА;
- село Заріччя — два вибухи, ймовірно, FPV-дрони та один вибух, ймовірно, скид вибухового пристрою з БпЛА;
- село Миколаївка — чотири вибухи, ймовірно, скид вибухового пристрою з БпЛА та два вибухи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм;
- село Угли — один вибух, ймовірно, FPV-дрон;
- село Леонівка — один вибух, ймовірно, FPV-дрон;
- село Карповичі — один вибух, ймовірно, скид вибухового пристрою з БпЛА;
- село Мхи — один вибух, ймовірно, скид вибухового пристрою з БпЛА;
- село Олександрівка — один вибух, ймовірно, FPV-дрон.
Сновська громада:
- село Гута Студенецька — 10 вибухів, ймовірно, скиди вибухового пристрою з БпЛА;
- село Хрінівка — два вибухи, ймовірно, скиди вибухового пристрою з БпЛА та два вибухи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм;
Є пошкодження: що відомо про ракетно-дронову атаку на Черкащину 6 квітня
Армія РФ у ніч на 6 квітня атакувала Черкащину ударними безпілотниками та ракетами. У регіоні лунали вибухи.
Через падіння уламків дронів є пошкодження, зокрема, житлового будинку та лінії електропередачі, повідомив Суспільному керівник обласної військової адміністрації Ігор Табурець.
Загалом протягом ночі в області знищили 18 російських БпЛА, повідомив Ігор Табурець.
"На Золотоніщині уламками дронів пошкоджені вікна житлового будинку, а також кілька господарських споруд. Крім того, пошкоджена лінія електропередачі", — деталізував посадовець.
Сили ППО працювали також по ракетах, додав він. Уточнення даних і обстеження території триває.
Внаслідок дронової атаки РФ загинув житель Дніпровського району Херсона
Близько 6:30 6 квітня армія РФ атакувала дроном жителя Дніпровського району Херсона.
Про це у Telegram повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
У дописі йдеться, що 59-річний чоловік загинув на місці.
На Хмельниччині 6 квітня оголосили днем жалоби за загиблими у Кривому Розі
На території Хмельницької області 6 квітня оголосили днем жалоби у пам'ять про загиблих унаслідок російської ракетної атаки на Кривий Ріг, що сталася 4 квітня.
Про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
"Ми єднаємося в спільному болі з родинами загиблих та мешканцями Кривого Рогу. Російська ракета влучила у житловий квартал поруч із дитячим майданчиком. Загинули 18 людей. 9 із них — діти. Закликаю всіх долучитися до дня жалоби, приспустити державні прапори та утриматися від святкових і розважальних заходів", — йдеться у повідомленні.
Наслідки атаки армії РФ у Оболонському районі Києва — відео
Журналісти Суспільного побачили наслідки атаки армії РФ у Оболонському районі Києва
Армія РФ вдарила по підприємству у Сумах
У Сумах у ніч на 6 квітня по території одного з підприємств російські військові вдарили безпілотниками. Пошкоджені складські приміщення, адміністративна будівля та 18 транспортних засобів.
Про це повідомили в Нацполіції Сумщини. За попередньою інформацією, без поранених. Здійнялася пожежа.
За уточненням Сумської обласної військової адміністрації, вночі цивільну інфраструктуру обласного центру атакували вісім "шахедів".
Російський КАБ влучив у багатоповерхівку в Куп'янську
Росіяни вранці 6 квітня вдарили КАБом по Куп'янську в Харківській області. Внаслідок удару постраждали двоє людей.
Про це повідомив очільник обладміністрації Олег Синєгубов.
Керована авіабомба вдарила у дев'ятий поверх багатоповерхівки, внаслідок чого загорілися балкони з другого по сьомий поверх, і чотири квартири.
Пожежа вирувала на площі 100 кв. метрів. Частково пошкоджений даний будинок та пошкоджено скління вікон в трьох багатоквартирних будинках.
Серед постраждалих — 67-річний чоловік та 78-річна жінка.
Росія вивела на чергування у Чорне море один корабель — ВМС ЗСУ
На чергуванні у Чорному морі станом на ранок 6 квітня перебуває один корабель. В Азовському морі російські кораблі відсутні.
Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил ЗСУ у Facebook.
У Середземному морі перебуває три ворожі кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет.
Минулої доби в інтересах РФ Керченською протокою до Азовського моря пройшли три судна, з них одне продовжило рух з протоки Босфор. До Чорного моря пройшли 6 суден.
"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — додали у відомстві.
Війська РФ атакували Нікопольщину артилерією та дронами
У ніч проти 6 квітня війська РФ атакували Нікопольщину. Били по райцентру та Марганецькій громаді з важкої артилерії і дронами-камікадзе.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Внаслідок атаки пошкоджені сім п'ятиповерхівок, інфраструктура, магазин, авто та газогін.
Загиблих та поранених немає.
Що відомо про обстріли Нікопольщини 5 квітня
5 квітня війська РФ вдарили по Нікопольщині важкою артилерію та безпілотниками. Атакували райцентр, Марганецьку, Мирівську, Покровську, Червоногригорівську громади. Поранений 46-річний чоловік. Він на амбулаторному лікуванні.
Пошкоджені промислове підприємство, інфраструктура, по три приватні та багатоповерхові будинки, господарська споруда, авто.
На Кіровоградщині уламки російської ракети пошкодили вікна й дах приватного будинку та електродроти
У селі в Благовіщенській громаді, що на Кіровоградщині, в ніч на 6 квітня під час масованої дронової та ракетної атаки уламки російської ракети пошкодили вікна й дах приватного будинку та електродроти.
Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
"На щастя, всі живі. На місці працюють відповідні служби", — йдеться у повідомленні.
Повітряна тривога вночі та зранку 6 квітня на Кіровоградщині лунала двічі — з 00:14 до 04:03 та з 04:59 до 07:06.
Яка ситуація на основних напрямках на фронті — зведення Генштабу
Минулої доби на Харківському напрямку відбулося одне боєзіткнення в районі населеного пункту Кам’янка.
Про це Генштаб ЗСУ повідомляє станом на 08.00 6 квітня у ранковому зведенні щодо російського вторгнення.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося шість атак окупантів РФ. Сили оборони відбивали штурмові дії росіян у районах Петропавлівки, Загризового та Нової Кругляківки.
На Лиманському напрямку військо РФ атакувало 26 разів. Намагалося просунутись уперед неподалік населених пунктів Новоєгорівки, Новолюбівки, Греківки, Нового, Катеринівки та в бік Зеленої Долини.
На Сіверському напрямку Сили оборони відбили п’ять штурмових дій російських військ в районах Білогорівки та Верхньокам’янського.
На Краматорському напрямку українські оборонці відбили три атаки росіян в районах Часового Яру та Григорівки.
На Торецькому напрямку військо РФ здійснило 20 атак в районах Курдюмівки, Торецька, Дачного, Леонідівки та Дружби.
На Покровському напрямку українські захисники зупинили 75 атак армії РФ у районах населених пунктів Котлярівка, Валентинівка, Олександропіль, Тарасівка, Лисівка, Шевченко, Котлине, Удачне, Успенівка, Новоолександрівка та Богданівка.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили вісім штурмів з боку армії РФ в районах населених пунктів Розлив, Костянтинопіль та Бурлацьке.
Військо РФ один раз атакувало позиції українських захисників біля Рівнополя на Гуляйпільському напрямку.
На Оріхівському напрямку, в районі Степового, Малих Щербаків та в бік Малої Токмачки і Новоандріївки військові РФ здійснили чотири марних атаки на позиції українських захисників.
Минулої доби на Придніпровському напрямку військо РФ двічі безуспішно намагалося наблизитись до укріплень українських оборонців.
На Курському напрямку минулої доби українські воїни відбили 17 атак російського війська. Армія РФ здійснила 322 артилерійські обстріли, з них 12 — із реактивних систем залпового вогню; завдала 22 авіаційні удари, скинувши 34 КАБ.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань війська РФ не виявлено.
Генштаб: на фронті за добу 178 бойових зіткнень, РФ втратила 1330 військових
На фронті протягом минулої доби зафіксовано 178 бойових зіткнень. На війні в Україні Росія за добу втратила 1330 військових.
Про це Генштаб ЗСУ повідомляє станом на 08.00 6 квітня у ранковому зведенні щодо російського вторгнення.
Минулої доби військо РФ завдало по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 99 авіаударів, зокрема скинуло 163 КАБ. Крім цього, здійснило близько 5449 обстрілів, з них 123 — із реактивних систем залпового вогню, та залучило для уражень 2237 дронів-камікадзе.
Армія РФ завдала авіаударів, зокрема, по районах населених пунктів Хрінівка Чернігівської області; Петрушівка, Проходи, Краснопілля, Велика Писарівка, Братениця, Басівка, Наумівка Сумської області; Козача Лопань, Слатине Харківської області; Гаврилівка Дніпропетровської області; Зоря, Стара Миколаївка, Покровськ, Комишуваха Донецької області; Гуляйполе, Лук’янівське, Степногірськ Запорізької області.
Минулої доби авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили дванадцять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та засіб ППО війська РФ.
“Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1330 осіб. Також українські воїни знешкодили 13 танків, 20 бойових броньованих машин, 56 артилерійських систем, чотири РСЗВ, 68 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 96 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів”, — йдеться у зведенні Генштабу.
Поранені семеро людей. Російська армія за добу обстріляла 29 населених пунктів на Херсонщині
Російські військові упродовж минулої доби обстріляли 29 населених пунктів Херсонської області. Поранення отримали семеро людей.
Про це у Telegram зранку 6 квітня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
За його інформацією, під обстрілами та авіаударами були Антонівка, Берислав, Веселе, Велетенське, Гаврилівка, Зеленівка, Кізомис, Козацьке, Костирка, Львове, Микільське, Михайлівка, Молодіжне, Надеждівка, Новоолександрівка, Олександрівка, Ольгівка, Осокорівка, Понятівка, Правдине, Садове, Станіслав, Софіївка, Томина Балка, Урожайне, Хрещенівка, Червоний Маяк, Шляхове та Херсон.
Пошкоджені багатоповерхівка, шість приватних будинків, стільникова вежа та автомобілі, йдеться у дописі.
Внаслідок обстрілів поранені чотири людини: як минула доба у Миколаєві та області
Увечері п'ятого квітня армія РФ атакувала Миколаїв безпілотниками типу "Shahed 131/136". Внаслідок цього чотири людини отримали поранення, пошкоджено житлові будинки й транспорт. Також російські війська атакували дронами громади області.
Про це повідомили у Миколаївській ОВА.
Атака по Миколаєву сталася близько 22:00. Через падіння уламків та вибухову хвилю виникли дві пожежі у приватному секторі. Рятувальники ліквідували займання.
Унаслідок вибухів пошкоджено 13 приватних будинків і один автомобіль. Медичну допомогу надали чотирьом травмованим — це жінки віком 49, 67 і 72 роки, а також чоловік 57 років. У ОВА повідомили, що їхній стан стабільний та їх лікуватимуть амбулаторно.
Того ж дня армія РФ чотири рази атакувала FPV-дронами Куцурубську громаду. Також о 13:10 зафіксовано удар по акваторії Очаківської громади. У цих випадках обійшлося без травмованих.
У ніч на шосте квітня протиповітряна оборона здійснювала бойову роботу на території області.
Кількість поранених внаслідок удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня зросла до 75
Кількість поранених внаслідок удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня зросла до 75. Ще одна людина звернулась по допомогу до медиків. З них 37 залишаються у лікарнях. Стан 19 пацієнтів все ще важкий.
На Запоріжжі армія РФ завдала 449 ударів по території дев'яти населених пунктів
Впродовж доби, 5 квітня, російські військовослужбовці завдали 449 ударів по території дев'яти населених пунктів Запорізької області. Внаслідок обстрілів поранених та загиблих немає.
Про це сьогодні, 6 квітня, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.
Армія РФ завдала 449 ударів по території дев'яти міст та сіл Запорізької області:
- два авіаційні удари завдала по території Гуляйполя та Степового;
- чотири рази з реактивних систем залпового вогню обстріляла Щербаки, Гуляйполе та Степове;
- 194 рази з артилерії обстріляла територію Степового, Лобкового, Кам'янського, Щербаків, Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоданилівки, Новодарівки та Чарівного.
- 249 БпЛА атак здійснила по території Степового, Лобкового, Кам'янського, Щербаків, Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоданилівки, Новодарівки та Чарівного.
"Надійшло одне повідомлення про пошкодження приватного будинку", — йдеться у повідомленні.
Рятувальники ліквідовують наслідки у Дарницькому, Оболонському та Соломʼянському районах столиці
Як повідомили в ДСНС, рятувальники ліквідовують наслідки у Дарницькому, Оболонському та Соломʼянському районах столиці.
- Дарницький район: за однією адресою пожежа виникла у нежитловій будівлі. За іншою – сталось руйнування будівлі та загоряння трьох поруч припаркованих автомобілів. Займання ліквідовано.
- Оболонський район: за однією адресою пожежа виникла у меблевому цеху з розповсюдженням полумʼя на ще одну складську будівлю. За іншою – сталось часткове руйнування 3,4,5 поверхів 5-поверхового бізнес-центру.
- Соломʼянський район: сталось загоряння на відкритій території окремими осередками та займання фасаду складської будівлі. Пожежу ліквідовано.
Загалом внаслідок обстрілу постраждало 3 людини, двоє з яких госпіталізовані. До ліквідації наслідків наразі задіяно 128 вогнеборців та 27 одиниць пожежно-рятувальної техніки.
У Києві в Оболонському районі — часткове руйнування будівлі — Кличко
У Києві в Оболонському районі, де внаслідок атаки РФ сталася пожежа в офісному центрі, відбулося часткове руйнування будівлі. Рятувальники працюють на місці, повідомив мер столиці Віталій Кличко.
За даними Кличка, внаслідок ракетної атаки на столицю в місті сталися пожежі в нежитловій забудові в Оболонському, Дарницькому, Соломʼянському районах. У Дарницькому районі троє постраждалих. Також пошкоджені 8 автівок.
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки.
Київ та низка областей — відбій тривоги.
Атака на Харківщину
Російські війська вдарили КАБом по Куп'янську на Харківщині, повідомив керівник ОВА Синєгубов. Снаряд влучив у багатоповерховий будинок. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Двоє травмованих у Києві
Через атаку на Київ є двоє постраждалих. Їх госпіталізували, повідомив міський голова Кличко. Пожежі зафіксовані в Дарницькому, Соломʼянському та Оболонському районах міста, додав він.
У Києві виявили уламки збитих ракет
Падіння уламків зафіксували в двох місцях Оболонського району Києва, повідомив попередні дані міський голова Кличко. Їх виявили на території нежитлової забудови.
Пожежі у Києві через атаку РФ
Голова КМВА Тимур Ткаченко згодом повідомив, що внаслідок ракетної атаки зафіксовано займання у Дарницькому та Оболонському районах міста.
Вибухи в Києві
У столиці пролунала серія потужних вибухів, інформують наші кореспонденти.
У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу.
У Києві та низці областей – відбій повітряної тривоги.
Вибухи в Києві
У Києві пролунали вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.
На Київщині працює ППО
У Київській області працює протиповітряна оборона, повідомили в ОВА. У регіоні триває повітряна тривога, повʼязана з ракетною небезпекою.
Повторний вибух у Києві
У Києві було чутно звук вибуху, інформують наші кореспонденти.
Вибухи у Києві
У Києві пролунали вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Повітряні сили попереджали про загрозу безпілотників у Київській області.
Повітряна тривога в Україні
По всій території України оголошена повітряна тривога. Її оголосили через ракетну загрозу.
Вибухи в Сумах
У Сумах повторно пролунали вибухи, інформують наші кореспонденти.
Вибухи в Київській області
На Київщині працює протиповітряна оборона, повідомили в ОВА. В області оголошена повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ інформують про атаку безпілотників.
У Миколаєві зросла кількість травмованих через атаку РФ
Кількість травмованих через російську атаку на Миколаїв зросла до трьох, повідомив керівник ОВА Кім. Постраждалій надали допомогу амбулаторно.
Вибухи в Сумах
У Сумах було чутно вибух, повідомляють наші кореспонденти. В регіоні оголошена повітряна тривога.