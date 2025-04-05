Ознак формування потужного угрупування військ РФ біля північного кордону України немає — ОТУВ "Сіверськ"

Російська армія зберігає інтенсивність атак на прикордонні громади Сумської, а також Чернігівської та Харківської областей. Наразі ознак формування потужного угрупування немає, але українські військові готуються до різних варіантів розвитку подій, повідомив Суспільному речник ОТУВ "Сіверськ" Вадим Мисник.

За його словами, російська армія перекидає певні угрупування ближче до північного кордону з Україною: "Ми контролюємо ситуацію. Фіксуємо присутність військ РФ. Це сотні кілометрів державного кордону. Перекидаються певні сили, але ознак формування потужного угрупування на даний час ми не вбачаємо. Але ми готуємося до різних варіантів розвитку подій. Російські військові, використовуючи свою транспортну логістику, можуть перекидати сили досить швидко. Ми намагаємося завдавати ударів вглиб території РФ. Будь-яку техніку максимально знищуємо".

Рівень підготовки російських військових різний, уточнив Мисник.

"Ми знаємо, що вони використовують спецпризначенців у якості ДРГ. Ми даємо відсіч. Зараз вже з'являється "зеленка" (рослинність — ред.), є певні рельєфні особливості. Завжди цей регіон був сприятливий для застосування ДРГ. Але у нас достатньо технічних засобів для фіксування. Є протидиверсійні резерви. Але загроза застосування ДРГ існує".

За даними ОТУВ "Сіверськ", військові РФ використовують увесь арсенал озброєння. Зокрема, авіацію:FPV, скиди з БпЛА, КАБ. 34 ми зафіксували на Сумщині протягом минулої доби 5 квітня.