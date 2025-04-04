5 квітня — 1137-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- Росія вдарила балістичною ракетою по Кривому Рогу, 18 людей загинуло, з них 9 – діти. Понад 60 містян — поранені. У місті сталися пожежі. Пошкоджені багатоповерхівки.
- Володимир Зеленський розповів про те, як представники Росії намагаються домовитись про зняття санкції з РФ. За його словами, вони пропонують угоду про корисні копалини США. Також Зеленський сказав, що відправить до США технічну групу для переговорів щодо угоди про рідкісноземельні метали.
- У Харкові закінчили пошукову операцію на місці влучання БпЛА: загалом 5 загиблих, 34 постраждалих.
- Генсекретар НАТО Рютте заявив, що шлях України до НАТО є незворотним. Так він відповів на питання про те, чи обговорюють союзники України в Альянсі прийняття України до НАТО.
Служба зовнішньої розвідки: РФ активізувала інформаційну операцію проти України
Росія активізувала інформаційну операцію проти України. У фокусі дій російських спецслужб – просування звинувачень перед країнами ЄС та США у нібито небажанні Києва вести переговори щодо завершення війни.
Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ).
Там зазначили, що розгортання нової хвилі інформаційної атаки з боку РФ, спрямованої проти України, фіксується вже протягом п'ятьох діб квітня.
"У такий спосіб Росія намагається перекласти відповідальність за тривалість бойових дій на українську сторону, одночасно формуючи фальшивий образ "миротворця", який нібито готовий домовлятись, – але не з чинною владою", — пояснили у відомстві.
До інформаційної атаки залучаються російські державні та афілійовані медіа. Крім того, як стверджують у розвідці, РФ "намагається проникнути" у світовий інформаційний простір, сформувати враження, що "втома від України" стала загальною тенденцією, і таким чином здійснити зовнішній тиск на Київ.
"Для цього РФ залучає іноземні проксі-медіа, які використовує під виглядом незалежних джерел. Серед них – Reseau International (Франція), Magyar Hírlap (Угорщина), L’AntiDiplomatico (Італія), Ereport (Словаччина) та інші. Ці ресурси просувають тотожні російським тези: "відсутність демократії в Україні", "захід розчарувався в Києві", "мир можливий лише після зміни українського уряду", — йдеться у повідомленні.
Крім цього, як кажуть у СЗРУ, паралельно відбувається цілеспрямоване проникнення в український інформаційний простір – через анонімні Telegram-канали, псевдопатріотичні TikTok-акаунти, YouTube-контент, що імітує думку українських військових чи "незалежних експертів".
"Щоб надати кампанії масштабності, проксі-ресурси перепощують одні й ті самі меседжі в різній інтерпретації: у вигляді авторських колонок, фейкових інтерв’ю, "аналітичних" блогів, графіки та відео в соцмережах. Цей підхід створює ілюзію багатоголосої дискусії, яка насправді зрежисована єдиним центром – у Кремлі", — додали у відомстві.
Військові РФ скинули вибухівку з дрона у селі Червоний Маяк на Херсонщині. Поранений чоловік
5 квітня близько 11:30 російські окупанти скинули вибухівку з безпілотника на чоловіка у селі Червоний Маяк на Херсонщині.
Про це у Facebook повідомляє Херсонська ОВА.
Місцевий житель отримав мінно-вибухову травму та уламкові поранення гомілки. Його доправили до лікарні для надання необхідної медичної допомоги, повідомили там.
Дрони СБУ атакували дронами завод "Промсинтез" у Самарській області РФ, він зупинив роботу — джерела
Вночі 5 квітня ударні дрони Служби безпеки України (СБУ) атакували підприємство "Промсинтез" у Чапаєвську Самарської області Росії. Наразі завод зупинив свою роботу.
Про це Суспільному повідомили джерела в українській спецслужбі.
За словами наших співрозмовників, "Промсинтез" є одним з провідних у РФ та країнах СНД виробників промислових вибухових речовин (амонал, амоніт, грануліт).
Джерела стверджують, що у результаті дронової атаки на цьому підприємству зафіксовано щонайменше 20 вибухів та декілька осередків загоряння. Керівництво заводу зупинило технологічні процеси.
"СБУ продовжує точково відпрацьовувати по російських підприємствах, які є частиною військово-промислового комплексу та виготовляють зброю для війни проти України. Такі об‘єкти є абсолютно законними військовими цілями", — наголосив наш співрозмовник.
Вранці 5 квітня губернатор Самарської області РФ В'ячеслав Федорищев повідомляв, що у Чапаєвську одне з підприємств регіону було атаковано безпілотниками, через що там виникла пожежа.
Через повномасштабну війну в Україні вже загинуло 616 дітей — Офіс генпрокурора
Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну вже загинуло 616 дітей та ще понад 1863 — отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Про це 5 квітня повідомили в Офісі генпрокурора.
"Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій — 636, Харківській — 480, Херсонській — 202, Дніпропетровській — 226, Київській — 136, Запорізькій — 170, Миколаївській — 118, Сумській — 115", — йдеться у повідомленні.
Протягом останніх днів:
- 2 квітня внаслідок обстрілу м. Харків травмовано 10-річного хлопчика;
- 2 квітня внаслідок обстрілу м. Кривий Ріг постраждали 8-річний хлопчик та 6-річна дівчинка;
- 3 квітня внаслідок обстрілу м. Харків загинула 12-річна дівчинка та постраждали дві дівчинки віком 12 та 17 років;
- 4 квітня внаслідок обстрілу м. Кривий Ріг загинуло 9 дітей – дві дівчинки віком 7 та 15 років та семеро хлопчиків віком 3, 7, 9, 14, 15 та 16 років, травмовано 11 дітей – шість дівчаток віком 8 місяців, 2, 3, 7, 14, 15 років та 5 хлопчиків віком 3 місяці, 4, 8, 11 років.
НАТО не братиме участь у мирному процесі щодо України — Рютте
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зазначив, що Північноатлантичний альянс не беруть участь у перемовинах про закінчення війни в Україні.
Про це посадовець сказав в інтерв'ю NV, оприлюдненому 5 квітня.
"Ми як НАТО не беремо участі в цих переговорах. Їх справді ведуть США разом з Україною і росіянами. Я радий, що США зрушили з місця це питання і ці переговори зараз тривають. Ми знаємо, що вони йдуть повільно, але не через Україну, а через росіян. М’яч зараз явно на російському полі", — говорив генсек журналістам.
Він зазначив, що НАТО загалом бажає, щоб Україна була "гордою суверенною державою, яка рухається вперед".
Рютте також підтвердив, що шлях України до НАТО є незворотним, як це оголосили на саміті у Вашингтоні в липні минулого року.
"Однак Україні ніколи не було обіцяно, що членство в НАТО буде частиною мирної угоди або припинення вогню", — додав генсек блоку.
Сирський розповів, як розвиваються оптоволоконні технології в ЗСУ
На лінії зіткнення вже залучені українські дрони на оптоволокні, які можуть уражати цілі на відстань до 20 км. За березень БПЛА Сил оборони України влучили по 77 тисячах російських цілей.
Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 5 квітня написав у Facebook.
"Продовжуємо нарощувати кількість та спроможності безпілотників на оптоволокні. Безпілотні комплекси із дистанцією ураження 20 км уже працюють на фронті", — ідеться в дописі.
Також Сирський, посилаючись на віти Сил безпілотних систем, розказав, що за минулий місяць, березень 2025 року, за допомогою безпілотників різних типів Збройні сили України вразили та знищили понад 77 тисяч цілей російської армії. Це на 10% більше, ніж у лютому, додав головком.
За його словами, ЗСУ впроваджує нові системи радіоелектронної боротьби — збільшили кількість систем РЕБ ближньої дії.
У Генштабі Франції розповіли, про що домовилась французько-британська делегація із керівництвом України
Очільники штабів Збройних сил Франції та Великої Британії під час свого візиту до Києва обговорили з керівництвом України потреби та завдання ЗСУ з метою надання їм довгострокової підтримки у відновленні та розвитку.
Про це повідомили у Генштабі Збройних сил Франції.
"Зміцнення української армії має важливе значення і є першою гарантією безпеки країни, якщо ми хочемо досягти тривалого миру в Україні", – заявили там.
Також у заяві запевнили, що Франція та Велика Британія тісно співпрацюватимуть над визначенням та розробкою, в рамках міжнародної коаліції, операцій із запевнення, щоб утримати Росію від нового повномасштабного вторгнення в Україну після відновлення миру.
"Динаміка франко-британського співробітництва продовжуватиметься і в майбутніх дискусіях, роблячи активний внесок у безпеку європейського континенту", – додали у французькому Генштабі.
Зокрема начальник Генштабу Франції генерал Тьєррі Буркхард, коментуючи візит, вказав, що метою зустрічей було надання "рішучої підтримки" ЗСУ, яка дозволить їм продовжувати боротьбу.
Він розповів, що разом зі своїм британським колегою Ентоні Радакіном зустрічався із президентом Володимиром Зеленським, головкомом ЗСУ Олександром Сирським та очільником Міноборони Рустемом Умєровим.
За його словами, сторони обговорили варіанти гарантій безпеки, розроблених спільно із Францією та Великою Британією у межах міжнародної коаліції для підтримки України після впровадження режиму припинення вогню.
"Визначення довгострокової стратегії відновлення та трансформації моделі армії України — основної гарантії безпеки країни", — додав генерал.
До лікарні Кривого рогу доставили понад 30 поранених через ракетну атаку РФ
Після удару балістикою по Кривому Рогу 4 квітня до однієї з лікарень доставили 38 людей. Наразі у стаціонарі залишаються 24 пацієнти. З них 15 у важкому стані.
Про це Суспільному розповів лікар Сергій.
За його словами у поранених переважно вогнепальні, вибухові, осколкові та уламкові поранення. Люди надходили до медзакладу з пошкодженнями кісток, тулуба, внутрішніх органів.
"На цю годину в нас знаходиться 15 тяжких на госпіталізації. Всього доставили 38 людей. На жаль, дві дитини загинули, ми не змогли їх спасти. І один чоловік зразу загинув в операційній. Тяжка черепно-мозкова травма", — сказав лікар
Ще чотирьох дітей, які надійшли до медичного закладу після надання допомоги відправили в дитячі лікарні. Їхній став був дуже тяжкий, зазначив лікар.
"Ураження уламками. Ті діти, які загинули, там сполучена травма — тяжка черепно-мозкова з пораненням внутрішніх органів", — зазначив Сергій.
Загроза життю зберігаються у двох жінок та чоловіка, який перебуває у комі.
Представники Міноборони та Rheinmetall обговорили співпрацю у сфері ОПК
Представники Міноборони та делегація німецької збройової компанії Rheinmetall Landsystem GmbH обговорили розвиток спільних проєктів, спрямованих на зміцнення спроможностей українського оборонного комплексу та ЗСУ.
Про це повідомляє пресслужба українського оборонного відомства.
Там зазначили, що Rheinmetall Landsystem GmbH однією з перших локалізувала своє виробництво в Україні.
Окрему увагу сторони приділили діяльності спільних українсько-німецьких підприємств, які виконують ремонт і обслуговування іноземної бойової техніки. А також обговорили можливість підготовки партнерами українських фахівців з її технічного обслуговування.
Заступник міністра оборони України Валерій Чуркін підкреслив, що локалізація оборонних підприємств в Україні, виробництво сучасної зброї за високими технологічними стандартами – один з ключових пріоритетів для посилення оборони.
Крім цього делегації обмінялись думками щодо подальшого розширення оборонного партнерства.
Росія вивела на бойове чергування у Чорне море один носій крилатих ракет "Калібр" — ВМС ЗСУ
На бойовому чергуванні у Чорному морі станом на ранок 5 квітня перебуває один корабель — носій ракет "Калібр" загальним залпом до чотирьох ракет. В Азовському морі російські кораблі відсутні.
Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил ЗСУ у Facebook.
У Середземному морі перебуває три ворожі кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет.
Минулої доби в інтересах РФ Керченською протокою до Азовського моря пройшли вісім суден. До Чорного моря пройшли 12 суден.
"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — додали у відомстві.
На Херсонщині за добу поранені п'ятеро людей. Армія РФ обстріляла 32 населені пункти
Російські війська упродовж доби обстріляли 32 населені пункти Херсонської області. Поранення отримали п'ятеро людей.
Про це у Facebook вранці 5 квітня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
"Військові РФ били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах. Пошкоджені магазин, п'ять багатоповерхівок та дев'ять приватних будинків, автомобілі", — йдеться в повідомленні.
За даними ОВА, під обстрілами перебували Антонівка, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Новодмитрівка, Берислав, Червоний Маяк, Качкарівка, Монастирське, Михайлівка, Гаврилівка, Придніпровське, Бургунка, Велетенське, Веселе, Зміївка, Золота Балка, Іванівка, Кізомис, Козацьке, Костирка, Львове, Микільське, Осокорівка, Понятівка, Ромашкове, Токарівка, Тягинка, Українка, Урожайне та Херсон.
За добу на фронті відбулось 145 боєзіткнень, армія РФ втратила 1390 солдатів — Генштаб ЗСУ
На фронті протягом минулої доби відбулось 145 бойових зіткнень. Найскладніша ситуація на кількох напрямках. За добу на війні в Україні армія РФ втратила 1390 військових. Загалом за даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 922340 солдатів.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 5 квітня.
Там розповіли, що вчора противник завдав по позиціях ЗСУ та населених пунктах 1 ракетного удару із застосуванням 1 ракети, а також 107 авіаударів, зокрема, скинув 171 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, здійснив 6353 обстріли, з них 105 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2737 дронів-камікадзе.
Також вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 4 пункти управління та 6 артилерійських систем армії РФ.
Яка ситуація на фронті
На Харківському напрямку минулої доби відбулося 4 боєзіткнення в районах Вовчанська, Фиголівки та у напрямку Кам’янки.
На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано 4 атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Голубівки, Нової Кругляківки та Загризового.
На Лиманському напрямку росіяни атакували 39 разів. Намагались просунутися уперед у бік населених пунктів Новомихайлівка, Катеринівка, Греківка, Ольгівка, Новосергіївка, Нове та поблизу Надії.
На Сіверському напрямку минулої доби відбулося 3 боєзіткнення поблизу Білогорівки та у напрямку Верхньокам’янського. Усі спроби окупантів просунутися вперед були відбиті ЗСУ.
На Краматорському напрямку минулої доби відбулося 1 боєзіткнення в районі Курдюмівки.
На Торецькому напрямку армія РФ 20 разів атакувала у районах Кримського, Дачного, Торецька, Леонідівки та у напрямку Диліївки.
На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 40 атак російського війська неподалік населених пунктів Андріївка, Суха Балка, Єлизаветівка, Лисівка, Успенівка, Шевченко, Надіївка, Тарасівка та в напрямках Олександрополя, Старої Миколаївки, Котлярівки, Богданівки й Муравки.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 6 штурмів окупантів поблизу Розливу, Костянтинополя, Роздольного та у напрямку Багатиря.
На Гуляйпільському напрямку противник 2 рази атакував позиції Сил оборони у районі Новосілки та у напрямку Новополя.
На Оріхівському напрямку в районах Малих Щербаків та Степового армія РФ 4 рази марно атакувала на позиції ЗСУ.
На Придніпровському напрямку росіяни наступальних дій не проводили.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.
На Курському напрямку минулої доби ЗСУ відбили 18 атак противника. Армія РФ здійснила 362 артилерійські обстріли, з них 8 — із реактивних систем залпового вогню. Також завдано 13 авіаційних ударів, під час яких було скинуто 20 керованих авіабомб.
Загалом, минулої доби втрати російських військ склали 1390 осіб. Також ЗСУ знищили 13 танків, 20 бойових броньованих машин, 67 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 1 засіб ППО, 105 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 113 одиниць автомобільної техніки, одиницю спеціальної техніки та важку вогнеметну систему окупантів.
Упродовж доби армія РФ завдала 497 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області: є поранений
Упродовж минулої доби, 4 квітня, російські військові обстріляли тринадцять населених пунктів Запорізької області. Одна людина дістала поранень.
Про це сьогодні, 5 квітня, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Зокрема, армія РФ атакувала автівку, яка їхала по трасі поблизу прифронтового Степногірська Запорізької області. Внаслідок обстрілу водій дістав поранення.
Загалом армія РФ завдала 497 ударів:
- один ракетний — по Кушугуму;
- чотири авіаційних — по Гуляйполю, Темирівці та Новодарівці;
- 300 безпілотників різної модифікації атакували Степногірськ, Камʼянське, П'ятихатки, Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку та Преображенку;
- 8 разів із РСЗВ обстріляла Новоданилівку, Новодарівку та Малу Токмачку;
- 184 артудари завдала по території П'ятихаток, Камʼянського, Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
"Надійшло 33 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків та автівок", — йдеться в повідомленні.
Генштаб ЗСУ звинуватив Міноборони у брехні щодо обстрілу Кривого Рогу
Український генштаб назвав брехнею заяву Міністерства оборони Росії про те, що ракетний удар в п'ятницю по Кривому Рогу завдали по ресторану, де нібито зібралися українські та іноземні офіцери. Про це йдеться у заяві Генерального штабу ЗСУ.
Генштаб ЗСУ стверджує, що це була ракета "Іскандер М" із касетною боєголовкою і вибухнула вона в житловому районі, біля дитячого майданчика. За останніми даними місцевої влади, внаслідок удару загинули 19 людей, з них девʼятеро — діти. Окрім того, в відомо про 61 травмованого, серед них десятеро дітей.
"Тепер військове відомство країни-агресора намагається прикрити свій цинічний злочин «високоточною» брехнею про влучання «в місце проведення наради командирів з’єднань ЗСУ із західними інструкторами». Заявляємо, що росія знову поширює неправдиву інформацію", — йдеться у повідомленні.
У Києві — відбій повітряної тривоги.
Уламки дрона виявили у Києві
У Деснянському районі Києва, неподалік межі міста, зафіксовані уламки збитого російського безпілотника, повідомили в КМВА.
Вибухи в Києві
У Києві та на його околицях чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.
У Кривому Розі зросла кількість травмованих
До 61 збільшилася кількість поранених внаслідок ракетної атаки на Кривий Ріг, повідомив керівник ОВА Лисак. Серед них 12 дітей. У лікарнях перебувають 40 містян.
У Києві оголошена повітряна тривога.
Через атаку дронів у Кривому Розі загинула людина
Внаслідок дронової атаки у Кривому Розі загинула людина. Ще троє отримали поранення, вони лікуватимуться вдома, повідомив керівник ОВА Лисак.
Водночас керівник Ради оборони міста Вілкул поінформував про п’ятьох поранених внаслідок атаки безпілотників.
Вибухи на Київщині
На Київщині працює протиповітряна оборона, повідомили в ОВА. В області оголошена повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ інформують про атаку безпілотників.
Кількість загиблих у Кривому розі зросла
Кількість загиблих внаслідок атаки на Кривий Ріг зросла до 18, з них девʼятеро дітей. Кількість травмованих — 56, повідомив керівник Ради оборони Вілкул.