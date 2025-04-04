Служба зовнішньої розвідки: РФ активізувала інформаційну операцію проти України

Росія активізувала інформаційну операцію проти України. У фокусі дій російських спецслужб – просування звинувачень перед країнами ЄС та США у нібито небажанні Києва вести переговори щодо завершення війни.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ).

Там зазначили, що розгортання нової хвилі інформаційної атаки з боку РФ, спрямованої проти України, фіксується вже протягом п'ятьох діб квітня.

"У такий спосіб Росія намагається перекласти відповідальність за тривалість бойових дій на українську сторону, одночасно формуючи фальшивий образ "миротворця", який нібито готовий домовлятись, – але не з чинною владою", — пояснили у відомстві.

До інформаційної атаки залучаються російські державні та афілійовані медіа. Крім того, як стверджують у розвідці, РФ "намагається проникнути" у світовий інформаційний простір, сформувати враження, що "втома від України" стала загальною тенденцією, і таким чином здійснити зовнішній тиск на Київ.

"Для цього РФ залучає іноземні проксі-медіа, які використовує під виглядом незалежних джерел. Серед них – Reseau International (Франція), Magyar Hírlap (Угорщина), L’AntiDiplomatico (Італія), Ereport (Словаччина) та інші. Ці ресурси просувають тотожні російським тези: "відсутність демократії в Україні", "захід розчарувався в Києві", "мир можливий лише після зміни українського уряду", — йдеться у повідомленні.

Крім цього, як кажуть у СЗРУ, паралельно відбувається цілеспрямоване проникнення в український інформаційний простір – через анонімні Telegram-канали, псевдопатріотичні TikTok-акаунти, YouTube-контент, що імітує думку українських військових чи "незалежних експертів".

"Щоб надати кампанії масштабності, проксі-ресурси перепощують одні й ті самі меседжі в різній інтерпретації: у вигляді авторських колонок, фейкових інтерв’ю, "аналітичних" блогів, графіки та відео в соцмережах. Цей підхід створює ілюзію багатоголосої дискусії, яка насправді зрежисована єдиним центром – у Кремлі", — додали у відомстві.