Лубінець: 45 українців вдалося повернути з окупації, Росії та Білорусі

Український омбудсмен Дмитро Лубінець увечері 5 квітня розповів, що з окупованої території України змогли повернути 45 громадян. Більшість з них — люди старшого віку, є тяжкохворі та маломобільні.

Про це Лубінець оголосив у Telegram.

45 громадян України тепер на підконтрольній уряду Україні території. Над цим, за словами Лубінця, працювали Офіс омбудсмена України, держоргани, гуманітарні організації та міжнародні партнери. Люди приїхали не лише з ТОТ, а й з Росії та Білорусі.

Серед евакуйованих — маломобільні та тяжкохворі громадяни. Вони фізично не могли виїхати з окупованих населених пунктів. 10 людей потребували невідкладного лікування, мали тяжкі хронічні захворювання. Для 23 людей була організована евакуація із залученням спеціалізованого транспорту та медичного супроводу.

Більшість тих, хто повернувся, — літні люди. Найстаршій українці 93 роки.

Окрім цього, як додав посадовець, вдалося повернути українців, які потребували правової підтримки та супроводу, бо втратили документи, тому не могли самі перетнути кордон.

Лубінець також наголосив, що частина цих українців зазнавали переслідувань з боку окупаційних адміністрацій. В однієї з цих родин викрали та катували батька — він загинув.

Уповноважений з прав людини зауважує, що разом з Міжнародним благодійним фондом "Карітас Україна" з лютого по квітень 2025 року допомогу отримали 148 людей — і дорослих, і дітей.

2 квітня Лубінець повідомляв, що в Україну з тимчасово окупованих територій та Росії вдалося повернути ще 11 дітей.