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Трамп заявив, що В'єтнам готовий укласти угоду зі США про нульові мита
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Трамп заявив, що В'єтнам готовий укласти угоду зі США про нульові мита

Дмитро Михайлов
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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп під час підписання указу про закриття Департаменту освіти в Східній кімнаті Білого дому у Вашингтоні, округ Колумбія, США, 20 березня 2025 року. REUTERS/Nathan Howard

Президент США Дональд Трамп заявив, що обговорив телефоном з генеральним секретарем Комуністичної партії та президентом В'єтнаму То Ламом запроваджені мита. За його словами, Ханой хоче знизити свої торгівельні тарифи до нуля в обмін на економічну угоду з Вашингтоном.

Про це американський президент повідомив у соцмережі Truth Social.

Зокрема, Трамп назвав розмову із президентом В'єтнаму "дуже продуктивною".

"В'єтнам хоче знизити свої тарифи до нуля, якщо їм вдасться укласти угоду з США. Я подякував йому від імені нашої країни й сказав, що з нетерпінням чекаю на зустріч у найближчому майбутньому", — йдеться у дописі американського лідера.

2 квітня Трамп запровадив мита для В'єтнаму в розмірі 46%. Вони почнуть діяти 9 квітня.

За даними головного митного управління В'єтнаму, товарообіг між В'єтнамом та США у 2024 році перевищив 132 мільярди доларів. В'єтнам став восьмим найбільшим торговим партнером Америки в АСЕАНАсоціація держав Південно-Східної Азії — міжурядова економічна організація, до якої входять і В’єтнам, Бруней, Камбоджа, Індонезія, Лаос, Малайзія, М’янма, Філіппіни, Сінгапур і Таїланд. . Тим часом США є другим найбільшим торговим партнером В'єтнаму та найбільшим експортним партнером. Основні в'єтнамські товари, які експортуються до США, включають взуття, меблі та автомобілі.

Що відомо про мита, запроваджені США

2 квітня Трамп оголосив про запровадження мит на продукцію зі 185 країн і територій. Він повідомив про встановлення мінімальної ставки мита на імпортні товари на рівні 10%. Для країн з найбільшим торговим дефіцитом ставки будуть ще вищими. Так, для Китаю мито становитиме 34%, для ЄС — 20%. США запровадили 10% мито і на товари з України. Крім того, з 3 квітня адміністрація США запровадила 25% мито на всі імпортовані в країну автомобілі.

В українському Мінекономіки заявили, що 10% мита для України — це "складно, але не критично". За словами очільниці відомства Юлії Свириденко, у 2024 році Україна експортувала до США 874 млн доларів, з яких 363 млн припало на чавун і ще 112 млн — труби. При цьому Україна купила товарів у США на 3,4 млрд доларів.

Вона підкреслила, що українські мита на американські товари низькі — на автомобілі ставка 10%, на вугілля і нафту — 0%, а тому, Свириденко вважає, що "в нас є шанси домовитись на інші умови". Водночас міністерка каже, що якщо "все залишиться як є", то американське універсальне мито вдарить в основному по малих виробниках.

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