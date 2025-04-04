Директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва на тлі запровадження президентом США Дональдом Трампом нових митних тарифів закликала Вашингтон та його торгових партнерів "конструктивно працювати над вирішенням торгової напруженості та зменшенням невизначеності".

Про це йдеться у її заяві.

За її словами Міжнародний валютний фонд досі оцінює макроекономічні наслідки оголошених Трампом тарифів.

"Але вони явно становлять значний ризик для глобальних перспектив у період млявого зростання. Важливо уникати кроків, які можуть завдати подальшої шкоди світовій економіці", — підкреслила Георгієва.

Очільниця МВФ закликала США та їх торгових партнерів "конструктивно працювати над вирішенням торгової напруженості та зменшенням невизначеності".

"Ми поділимося результатами нашої оцінки в World Economic Outlook, який буде опубліковано під час весняних зустрічей МВФ/Світового банку пізніше цього місяця", — додала вона.

Що відомо про мита, запроваджені США

2 квітня Трамп оголосив про запровадження мит на продукцію зі 185 країн і територій. Він повідомив про встановлення мінімальної ставки мита на імпортні товари на рівні 10%. Для окремих країн передбачено індивідуальні тарифи. Крім того, з 3 квітня адміністрація США запровадила 25% мито на всі імпортовані в країну автомобілі.

В українському Мінекономіки заявили, що 10% мита для України — це "складно, але не критично". За словами очільниці відомства Юлії Свириденко, у 2024 році Україна експортувала до США 874 млн доларів, з яких 363 млн припало на чавун і ще 112 млн — труби. При цьому Україна купила товарів у США на 3,4 млрд доларів.

Вона підкреслила, що українські мита на американські товари низькі — на автомобілі ставка 10%, на вугілля і нафту — 0%, а тому, Свириденко вважає, що "в нас є шанси домовитись на інші умови". Водночас міністерка каже, що якщо "все залишиться як є", то американське універсальне мито вдарить в основному по малих виробниках.